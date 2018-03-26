Дело №1: НАБУ и САП обвинили в "разрушительной ошибке"

Антикоррупционные органы Украины совершили разрушительную ошибку и фактически самоустранились от коррупционного дела №1.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA экс-первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак.

По мнению автора, власть была заинтересована в полном контроле над делом "черной бухгалтерии" соратников беглого экс-президента Виктора Януковича, поскольку независимое расследование угрожало существованию политической элиты. А Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не хотело "возиться" с ним, поскольку расследование требовало серьезных усилий и не обещало быстрых пиар-дивидендов. Поэтому в отсутствие законных оснований дело было передано в Генеральную прокуратуру.

"Это при том, что указанное дело касается основ политической коррупции в Украине и за ее помощью можно серьезно "почистить" политическую верхушку. Однако НАБУ и САП самоустранились от расследования коррупционного дела №1 и таким образом фактически способствовали ее "захоронению", - отмечает он.

Как сообщал "Обозреватель", в январе текущего года стало известно, что человек, который выдавал наличные деньги по "амбарной книге" Партии регионов, погиб.