''Делайте выводы'': Холодницкий указал на незаконность ''аквариумного'' дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины незаконно установило прослушивающие устройства в аквариуме руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, потому что на подобные действия только прокуроры САП имеют право выдавать поручения.

Об этом глава антикоррупционной прокуратуры рассказал в интервью "Голосу Украины", прокомментировав нашумевшее "аквариумное" дело.

"Производство, на основании которого были осуществлены негласные следственные действия, в августе было закрыто из-за отсутствия состава преступления Генеральной прокуратурой Украины. Что интересно, следствие так и не установило тех, кто рассказывал о том, что я получил взятку. Поэтому выводы делайте сами", - отметил Холодницкий.

По его словам, к процедуре проведения этих действий также есть вопросы процессуального характера.

"Я видел только нарезки, вытянутые слова из контекста, а все материалы так и не увидел. Это нарезки. Они не являются полными записями, которые отображали бы картину событий. Это нарезки со словами, вытянутыми из контекста. Я помню некоторые слова, которые говорил, но слов, которые говорил в контексте - их не было в той записи", - добавил руководитель САП.

Напомним, 20 марта в кабинете главы САП были найдены подслушивающие устройства. 27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.

Позже Луценко подал представление в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. Позже СМИ опубликовали детали разговоров в его кабинете.

26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рекомендовала вынести выговор вместо увольнения Холодницкому.

19 сентября руководитель САП рассказал, что детективы НАБУ протягивали кабели для прослушки из "Охматдета". Когда на место происшествия приехала полиция, произошли столкновения между правоохранителями и сотрудниками ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Холодницкий заявил, что спецназ НАБУ повредил его служебную машину и побил водителя. После происшествия на брифинге он также заявил, что директор Бюро Артем Сытник использует ведомство для мести и удовлетворения собственных комплексов. А поводом для открытия уголовного производства против него якобы стал разговор двух работников СБУ, который услышал таксист.