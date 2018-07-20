"Делаем все, что можем": в ЕС отреагировали на "референдум" Путина по Донбассу

В Европейском Союзе отказались комментировать предложение президента России Владимира Путина о проведение референдума на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как заявила представитель Евросоюза Майя Косьянчич в Брюсселе, в ЕС заинтересованы в урегулировании конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений, сообщает УНИАН.

"Для Европейского Союза полное выполнение Минских соглашений имеет ключевое значение для того, чтобы достичь устойчивого политического урегулирования конфликта на востоке Украины, которое, безусловно, будет основываться на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. И мы, как Европейский Союз, делаем все, что можем, для поддержки этого", – сказала она.

Представитель ЕС добавила, что не намерена комментировать подобные сообщения СМИ.

"На самом деле мы не комментируем сообщение в прессе", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ стали известны детали резонансной идеи Путина по Донбассу. Речь идет о проведении референдумов на оккупированной территории Донбасса. Украинская сторона отвергает данный сценарий.