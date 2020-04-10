"Дела нет, есть жажда мести!" Аваков послал к черту адвоката Януковича из-за Черновол

Глава МВД Арсен Аваков назвал подозрение в убийстве, которое ГБР предъявило бывшему нардепу Татьяне Черновол, "неадекватным и постыдным". Он призвал первого замглавы бюро Александра Бибикова подать в отставку.

В своем заявлении в Facebook Аваков заявил, что "адвокат Януковича наплевал на конфликт интересов, как руководитель ДБР, и инспирировал дело против Татьяны Черновол, личного врага Януковича".

"Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо! Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев – участвовала в гражданских протестах. Таня – талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику.

Неподсудных в стране нет – и быть не должно. Все, и герои, и прокуроры должны отвечать на предьявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно", – написал Аваков.

Татьяна Черновол РБК-Украина

Он добавил, что Черновол также помогала как волонтер на Донбассе, а ее муж погиб на фронте.

"Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Черновол как сегодня. Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!" – призвал Аваков.

Арсен Аваков liga.net

Бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов также встал на защиту Черновол, заявив, что якобы "власть сливает в унитаз завоевания Майдана".

"Сейчас "добрые" люди обвиняют ее в намеренном убийстве человека 18 февраля 2014. Хотя всем давно известно, что это был несчастный случай, и погибший сознательно остался в подожженом здании, отказавшись его покидать. Я тоже был там рядом, хоть и подошел позже, когда офис Партии регионов уже дымил", – подчеркнул он.

В ответ Авакову в ГБР заявили, что следователи находятся вне политики, а причастность или виновность Черновол к предполагаемому преступлению будет устанавливаться судом.

"Во-первых, ГБР в политику не играет относительно заявлений, направленных к нам, которые сделал министр. Во-вторых, следователь и прокурор в отдельном этом производстве являются самостоятельными фигурами, которые осуществляют досудебное расследование", – приводит цитату УНИАН.

К Татьяне Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском Facebook Татьяны Черновол

Как писал OBOZREVATEL, сотрудники ГБР 10 апреля пришли с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов. Обыск провели в доме журналистки в селе Гора Бориспольского района Киевской области.

В бюро сообщили, что 18 февраля 2014 Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания на улице Липской в центре Киева.

По словам Черновол, целью обысков ГБР было изъять ее наградное оружие и одежду, в которой экс-нардеп была во время Майдана. Говоря о мотивах обысков, экс-нардеп заявила, что это якобы "продолжение ее преследований за активное участие в событиях 2014 года против режима Виктора Януковича".

Отметим, еще в конце января Черновол проникла на территорию ГБР через забор с колючей проволокой. Из-за этого бюро вскоре начало досудебное расследование по факту нарушения Черновол общественного порядка.