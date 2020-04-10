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10 апреля • обновлено в 20:18
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Кирилл Лютый

"Дела нет, есть жажда мести!" Аваков послал к черту адвоката Януковича из-за Черновол

35.7т
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Глава МВД Арсен Аваков назвал подозрение в убийстве, которое ГБР предъявило бывшему нардепу Татьяне Черновол, "неадекватным и постыдным". Он призвал первого замглавы бюро Александра Бибикова подать в отставку.

В своем заявлении в Facebook Аваков заявил, что "адвокат Януковича наплевал на конфликт интересов, как руководитель ДБР, и инспирировал дело против Татьяны Черновол, личного врага Януковича".

"Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо! Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев – участвовала в гражданских протестах. Таня – талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику.

Неподсудных в стране нет – и быть не должно. Все, и герои, и прокуроры должны отвечать на предьявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно", – написал Аваков.

Татьяна Черновол

Татьяна Черновол

РБК-Украина

Он добавил, что Черновол также помогала как волонтер на Донбассе, а ее муж погиб на фронте.

"Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Черновол как сегодня. Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!" – призвал Аваков.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

liga.net

Бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов также встал на защиту Черновол, заявив, что якобы "власть сливает в унитаз завоевания Майдана".

"Сейчас "добрые" люди обвиняют ее в намеренном убийстве человека 18 февраля 2014. Хотя всем давно известно, что это был несчастный случай, и погибший сознательно остался в подожженом здании, отказавшись его покидать. Я тоже был там рядом, хоть и подошел позже, когда офис Партии регионов уже дымил", – подчеркнул он.

К Татьяне Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском

К Татьяне Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском

Facebook Татьяны Черновол

Как писал OBOZREVATEL, сотрудники ГБР 10 апреля пришли с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов. Обыск провели в доме журналистки в селе Гора Бориспольского района Киевской области.

В бюро сообщили, что 18 февраля 2014 Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания на улице Липской в центре Киева.

По словам Черновол, целью обысков ГБР было изъять ее наградное оружие и одежду, в которой экс-нардеп была во время Майдана. Говоря о мотивах обысков, экс-нардеп заявила, что это якобы "продолжение ее преследований за активное участие в событиях 2014 года против режима Виктора Януковича".

Отметим, еще в конце января Черновол проникла на территорию ГБР через забор с колючей проволокой. Из-за этого бюро вскоре начало досудебное расследование по факту нарушения Черновол общественного порядка.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Арсен Аваков Татьяна Черновол
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Государственное Бюро Расследований
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Комментарии
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зебилоиды идут нах
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1
0
москва2 россия2
москва2 россия2
всех участников м.а.й.д.а.у.н.а, атошную с.в.о.л.о.ч.ь к стенке. (удаленный комментарий).
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8
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
процесс копуляции земноводных с пресмакающими. спешите видеть этот б л. я д с к к и й цирк, только один день!
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