Дела Майдана: экс-беркутовцу сообщили о подозрении в совершении умышленных убийств и теракта
Экс-сотруднику бывшего полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в столице, правоохранители сообщили о подозрении в участии в совершении умышленных убийств активистов, а также теракта во время Революции Достоинства.
Речь идет о событиях 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в городе Киев. Об этом в Telegram информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.
В ведомстве сообщили, что в настоящее время организуется розыск подозреваемого.
В частности, экс-правоохранителя подозревают в:
превышении своей власти и служебных полномочий во исполнение явно преступного приказа руководства;
участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц способом опасным для жизни многих лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц;
завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, с целью избежания ответственности;
террористическом акте;
незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия.
Отмечается, что причастность экс-беркутовца к указанным преступлениям была установлена и достаточно обоснованно подозрение благодаря экспертам-баллистам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. M. С. Бокариуса.
Следственные действия осуществляются следователями Государственного бюро расследований по процессуального руководства прокуроров Офиса генпрокурора.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Государственное бюро расследований Украины передало в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника полка особого назначения МВД "Беркут", еще одному сообщили о подозрении.
Правоохранители сообщили о подозрении действующему адвокату, бывшему прокурору Киевской области по делу о незаконном задержании двух участников Революции Достоинства в 2014 году.