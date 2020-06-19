Дела Майдана: экс-беркутовцу сообщили о подозрении в совершении умышленных убийств и теракта

Экс-беркутовцу из Киева объявили подозрение в деле Майдана

Экс-сотруднику бывшего полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в столице, правоохранители сообщили о подозрении в участии в совершении умышленных убийств активистов, а также теракта во время Революции Достоинства.

Речь идет о событиях 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в городе Киев. Об этом в Telegram информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время организуется розыск подозреваемого.

В частности, экс-правоохранителя подозревают в:

превышении своей власти и служебных полномочий во исполнение явно преступного приказа руководства;

участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц способом опасным для жизни многих лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц;

завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, с целью избежания ответственности;

террористическом акте;

незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия.

Отмечается, что причастность экс-беркутовца к указанным преступлениям была установлена и достаточно обоснованно подозрение благодаря экспертам-баллистам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. M. С. Бокариуса.

Следственные действия осуществляются следователями Государственного бюро расследований по процессуального руководства прокуроров Офиса генпрокурора.

Скриншот сообщения Telegram канал Офиса Генерального прокурора

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