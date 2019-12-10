Расследование расстрела Майдана: выяснилась роль трагически погибшего бойца "Альфы"

Погибший на Донбассе военный Центра специальных операций Службы безопасности "Альфа" Дмитрий Каплунов был одним из свидетелей стороны обвинения по делу пятерых экс-"беркутовцев".

Об этом на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело о массовых убийствах на Майдане в 2014 году, заявил председательствующий по делу судья Сергей Дьячук, передает УНИАН.

"К сожалению, должны сообщить участникам процесса, что среди свидетелей обвинения был допрошен свидетель, который был легендирован именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные – это Дмитрий Каплунов, Герой Украины", – сказал судья.

Дмитрий Каплунов Скриншот видео

Также он сообщил, что в суде был запланирован допрос бывшего главы СБУ, а во времена Майдана – народного депутата Валентина Наливайченко.

Последний известил суд, что заболел, однако заверил, что обязательно придет в суд и даст показания.

Таким образом, суд сих пор не допрашивал свидетелей стороны защиты, а начал изучение в качестве доказательств видеоматериалов о событиях Майдана.

Дмитрий Каплунов facebook.com/SecurSerUkraine

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