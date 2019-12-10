Расследование расстрела Майдана: выяснилась роль трагически погибшего бойца "Альфы"

Погибший на Донбассе военный Центра специальных операций Службы безопасности "Альфа" Дмитрий Каплунов был одним из свидетелей стороны обвинения по делу пятерых экс-"беркутовцев".
Об этом на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело о массовых убийствах на Майдане в 2014 году, заявил председательствующий по делу судья Сергей Дьячук, передает УНИАН.
"К сожалению, должны сообщить участникам процесса, что среди свидетелей обвинения был допрошен свидетель, который был легендирован именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные – это Дмитрий Каплунов, Герой Украины", – сказал судья.
Дмитрий Каплунов
Скриншот видео
Также он сообщил, что в суде был запланирован допрос бывшего главы СБУ, а во времена Майдана – народного депутата Валентина Наливайченко.
Последний известил суд, что заболел, однако заверил, что обязательно придет в суд и даст показания.
Таким образом, суд сих пор не допрашивал свидетелей стороны защиты, а начал изучение в качестве доказательств видеоматериалов о событиях Майдана.
Дмитрий Каплунов
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Как сообщал OBOZREVATEL:
На Донбассе 1 декабря погибли офицеры "Альфы". Это случилось при попытке российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.
Погибшими оказались военные из спецподразделения СБУ "Альфа" Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил им звания Героев Украины.
С Волочаевым попрощались еще 3 декабря в Центре культуры и искусств СБУ.
Террористы "ДНР" не хотели возвращать тело Каплунова. Они согласились на это только 7 декабря.
Попрощались с погибшим 9 декабря в Киеве.
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