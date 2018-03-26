УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Действуют коварно": Порошенко заявил о российской атаке на Закарпатье

5.7тЧитать новость на украинском

Президент Петр Порошенко заявил, что Закарпатье стало объектом атаки российских спецслужб с целью осложнить отношения Украины с западными партнерами.

Свою позицию глава государства озвучил во время выступления по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии, передают "Українські Новини".

"Целый ряд событий последнего времени свидетельствуют, что борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенном, независимом, сильном, демократичном, европейском государстве идет по всей его территории: от Донбасса, где осуществляется прямая иностранная агрессия против нашего государства, до Закарпатья, которое стало объектом атаки российских спецслужб с целью осложнить отношения нашего государства с нашими западными партнерами", – сказал он.

Новости
ОБСЕ на Закарпатье: в поведении миссии разглядели слабость Украины

По словам Порошенко, ряд украинских политиков финансируются Россией.

"На фронте или по колорадской ленте, или по российскому триколору очень легко узнать врага. Сложнее разобраться в тылу, ведь внутри Украины враг камуфлируется, гримируется, мимикрирует, действует замаскированно, коварно, маскируясь через пятую колонну", – сказал он.

Президент отметил, что враг использует в своих интересах и вплетает в свои позорные сценарии политиков, которые на первый взгляд "создают впечатление вполне проукраинских, якобы патриотических".

Новости
Венгрия выступила против ВСУ на Закарпатье

"У них на лбу не написано, что иногда они не стесняются брать деньги даже из Москвы", – сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассказал об угрозе венгерских паспортов в регионе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объект
Национальная гвардия
Поделиться в Facebook

Наши блоги