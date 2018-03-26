"Действуют коварно": Порошенко заявил о российской атаке на Закарпатье

Президент Петр Порошенко заявил, что Закарпатье стало объектом атаки российских спецслужб с целью осложнить отношения Украины с западными партнерами.
Свою позицию глава государства озвучил во время выступления по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии, передают "Українські Новини".
"Целый ряд событий последнего времени свидетельствуют, что борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенном, независимом, сильном, демократичном, европейском государстве идет по всей его территории: от Донбасса, где осуществляется прямая иностранная агрессия против нашего государства, до Закарпатья, которое стало объектом атаки российских спецслужб с целью осложнить отношения нашего государства с нашими западными партнерами", – сказал он.
По словам Порошенко, ряд украинских политиков финансируются Россией.
"На фронте или по колорадской ленте, или по российскому триколору очень легко узнать врага. Сложнее разобраться в тылу, ведь внутри Украины враг камуфлируется, гримируется, мимикрирует, действует замаскированно, коварно, маскируясь через пятую колонну", – сказал он.
Президент отметил, что враг использует в своих интересах и вплетает в свои позорные сценарии политиков, которые на первый взгляд "создают впечатление вполне проукраинских, якобы патриотических".
"У них на лбу не написано, что иногда они не стесняются брать деньги даже из Москвы", – сказал он.
Боротьба патріотів України за право жити у європейській державі точиться на всій її території, від Донбасу, де здійснюється пряма агресія, до Закарпаття, яке стало об'єктом атаки російських спецслужб з метою ускладнити наші стосунки із західними партнерами— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 марта 2018 г.
26 марта 2018 г.
Как сообщал "Обозреватель", ранее глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассказал об угрозе венгерских паспортов в регионе.
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