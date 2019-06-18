"Деды не те!" В Крыму поиздевались над могилами британских солдат

В оккупированном Крыму на холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой осквернили и захватили могилы британских солдат.
Ранее там были викторианские и готические надгробия, однако затем они были выкорчеваны, часть кладбища была отдана под дачи, надгробные плиты "превратились в садовые украшения", пишет The Times.
После переговоров между британским посольством в Киеве и украинским правительством в пяти милях от холма Кэткарта, в Дергачах, был установлен новый обелиск. Туда же перенесли надгробный камень генерала Кэткарта. Однако этот мемориал зарос сорняком и начал разрушаться.
Специальный фонд по уходу за могилами, созданный активистами в Великобритании, закрыли в 2014 году после аннексии Крыма.
Пользователи в сетях уже отреагировали на акт вандализма. "Деды не те!" - прокомментировала блогер RoksolanaToday&Крым.
Диды не те— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 18 июня 2019 г.
Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крымуhttps://t.co/CsvWUP81Hd
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети одним фото показали катастрофу в Крыму. На полуострове пересохло огромное озеро.
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