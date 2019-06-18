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"Деды не те!" В Крыму поиздевались над могилами британских солдат

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В оккупированном Крыму на холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой осквернили и захватили могилы британских солдат.

Ранее там были викторианские и готические надгробия, однако затем они были выкорчеваны, часть кладбища была отдана под дачи, надгробные плиты "превратились в садовые украшения", пишет The Times.

После переговоров между британским посольством в Киеве и украинским правительством в пяти милях от холма Кэткарта, в Дергачах, был установлен новый обелиск. Туда же перенесли надгробный камень генерала Кэткарта. Однако этот мемориал зарос сорняком и начал разрушаться.

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Специальный фонд по уходу за могилами, созданный активистами в Великобритании, закрыли в 2014 году после аннексии Крыма.

"Деды не те!" В Крыму поиздевались над могилами британских солдат

Пользователи в сетях уже отреагировали на акт вандализма. "Деды не те!" - прокомментировала блогер RoksolanaToday&Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети одним фото показали катастрофу в Крыму. На полуострове пересохло огромное озеро.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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леня зе
леня зе
вы тупые не профессионалы """"Она пишет, что эту землю Британии для кладбища даровал царь Александр II. Ранее там были викторианские и готические надгробия, однако в 1956 году надгробия были выкорчеваны, часть кладбища была отдана под дачи, надгробные плиты «превратились в садовые украшения», приводит текст статьи """.в 1956 году -уже Крым кукурузником не законно был передан УССР.сами и наступили на свои грабли
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Это только при Украине британские оккупанты были в почёте.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Духовно!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Прейро, или про Ватутина?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Прейро, ты про то,как часть кладбища была отдана под дачи,при украине?
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