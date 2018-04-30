"Деды давили": в России на боевом фестивале дети попали под едущий танк. Видео шокирующего ЧП

В Петербурге во время проведения фестиваля "Боевая сталь" под гусеницы танка упали четыре человека, среди которых двое детей 9 и 15 лет.

За медицинской помощью обратились трое, в том числе несовершеннолетние, сообщает "Фонтанка".

Как оказалось, на броне главного "аттракциона" не удержались четыре человека. Когда Т-60 под управлением 49-летнего танкиста брал горку, на песок упали двое братьев 15 и 9 лет, а их 32-летний сосед по корпусу угодил прямо под военную технику. Не удержался и ещё один пассажир, но он, по всей видимости, отделался испугом и к медикам после экстремальной поездки обращаться не стал.

"Вдавленного в песок мужчину увезли в травмпункт. Врачи диагностировали перелом ноги, множественные ссадины, ушиб грудной клетки, отметили запах алкоголя, оказали помощь и отпустили. Показались медикам и братья: у старшего ушиблены пальцы на левой руке, младший пожаловался на больной бок. В больнице никто из них не задержался", - пишет СМИ.

Организацию военно-патриотического фестиваля, где всем желающим разрешено оседлать военную технику, проверяет Следственный комитет РФ.

В комментариях под видео отмечается, что если использовать боевую технику, как игрушки, подобные трагедии будет повторяться.

Как сообщал "Обозреватель", российские танки замечены недалеко от границ Украины.