ГБР сообщило Черновол о подозрении в убийстве: что известно

Государственное бюро расследований после обыска 10 апреля сообщило бывшему народному депутату Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Следователи ГБР сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц", – сказано в сообщении.

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В бюро сообщили, что 18 февраля 2014 Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания на улице Липской в центре Киева, в которой располагался офис одной из политических партий.

"В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса", –отметили в сообщении.

Также в ГБР рассказали, что провели обыски в доме экс-депутата, во время которого изъяли вещи, "которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

Отметим, OBOZREVATEL 26 февраля удалось узнать, что Офис генерального прокурора Украины может задержать Черновол за указанный поджог. Стало известно, что погибший мужчина грабил сейф и задохнулся во время пожара. Кроме того, по нашим данным, журналистку будут обвинять в организации всех движений 18 февраля.

Также источники рассказали, что после планируется задержание еще одного бывшего нардепа – Владимира Парасюка. Его будут обвинять в организации действий 21 февраля. Отметим, что тогда МВД заявило о стрельбе со стороны протестующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР начало досудебное расследование по факту возможного нарушения Черновол общественного порядка – она проникла на территорию бюро через забор с колючей проволокой.