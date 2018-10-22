''Семьи не было'': как жила трагически погибшая звезда ''Дизель Шоу''

В понедельник, 22 октября, в Житомире простятся с известной артисткой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, погибшей в ДТП. Актриса, несмотря на большую загруженность в шоу, до последнего преподавала украинский язык и литературу в школе №33.

"Все учителя сейчас собираются и к 11.30 мы идем в драмтеатр на прощание и отпевании Марины", - сдерживая слезы, рассказала OBOZREVATEL завуч школы №33, в которой работала артистка, Наталья Дзюмага.

Сейчас в школе каникулы, поэтому учеников нет. В фойе стоит портрет Марины Поплавской с черной ленточкой, лежат цветы.

Марина Поплавская в кабинете украинского языка в родной школе Журнал Житомира

"Мы всегда шли ей навстречу, и ставили в расписание уроки на понедельник и вторник, у нее было шесть часов. Ей так было удобно, и два дня она проводила с детьми", - говорит завуч.

По словам Натальи Дзюмаги, спокойными ее уроки назвать нельзя. "Веселые отступления были всегда, я под дверями не слушала, но там всегда было весело. Дети были в восторге от нее. Да и в учительской Марина часто что-то веселое рассказывала коллегам. Она двадцать лет проработала тут, в школе. У нее своей семьи не было, родители умерли лет 5-6 назад, осталась сестра и племянница. Для нас это огромная потеря", - продолжает она.

Также Марина успевала вести в школе драмкружок. Ко всем праздникам она с детьми ставила спектакли, сказки. "Дети души в ней не чаяли. Даже не знаю, как они воспримут ее трагический уход", - отметила завуч.

Некоторые образы Марина подсматривала в школе kino-nik.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали последние моменты с актерами "Дизель Шоу" перед трагической поездкой в автобусе, который попал в смертельное ДТП под Киевом по дороге со Львова.