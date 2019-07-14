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Даже пуповина не отрезана: в Николаеве мать выбросила младенца на вокзале

3.3т Читать материал на украинском

На автовокзале в Николаеве 14 июля нашли тело новорожденного в мусорной урне.

По данным пресс-службы управления Нацполиции города в Facebook, труп ребенка нашли на 12-й платформе междугородного автовокзала в Ингульском районе в пакете.

Правоохранители разыскивают роженицу, которая выкинула новорожденного. Местное издание "Новости N" сообщает, обнаружила тело ребенка уборщица.

Вокзал в Николаеве

Вокзал в Николаеве

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"Уборщицы собирали мусор из урн. В одной такой урне был найден пакет, который показался уборщице очень тяжелым. Она пронесла пакет какое-то расстояние, а потом все же решила достать тяжелую ношу, а когда открыла пакет увидела ручку ребенка. На вид, это только рожденный ребёнок. Очевидцы также утверждают, что у малыша не отрезана пуповина и это девочка", – сказано в сообщении.

Уточняется, что прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Правоохранители с кинологом провели обыск на вокзале.

Мусор, в котором нашли тело младенца

Мусор, в котором нашли тело младенца

Полиция оцепила место происшествия

Полиция оцепила место происшествия

Полиция допросила свидетелей

Полиция допросила свидетелей

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля в городе Узин Киевской области прохожие нашли замотанное тело новорожденного мальчика возле мусорных контейнеров.

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Тема
Криминал
Место
Украина Николаев
Теги
погибли дети дети новорожденный убийство полиция
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Йевропейскийе цэнности.
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Сало Уронили
Сало Уронили
уграинськый мир
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Камастра Вика
Камастра Вика
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО ДЛЯ ДЕТОУБИЙЦ!!Мрази..
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