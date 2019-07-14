Даже пуповина не отрезана: в Николаеве мать выбросила младенца на вокзале

На автовокзале в Николаеве 14 июля нашли тело новорожденного в мусорной урне.
По данным пресс-службы управления Нацполиции города в Facebook, труп ребенка нашли на 12-й платформе междугородного автовокзала в Ингульском районе в пакете.
Правоохранители разыскивают роженицу, которая выкинула новорожденного. Местное издание "Новости N" сообщает, обнаружила тело ребенка уборщица.
Вокзал в Николаеве
"Уборщицы собирали мусор из урн. В одной такой урне был найден пакет, который показался уборщице очень тяжелым. Она пронесла пакет какое-то расстояние, а потом все же решила достать тяжелую ношу, а когда открыла пакет увидела ручку ребенка. На вид, это только рожденный ребёнок. Очевидцы также утверждают, что у малыша не отрезана пуповина и это девочка", – сказано в сообщении.
Уточняется, что прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Правоохранители с кинологом провели обыск на вокзале.
Мусор, в котором нашли тело младенца
Полиция оцепила место происшествия
Полиция допросила свидетелей
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля в городе Узин Киевской области прохожие нашли замотанное тело новорожденного мальчика возле мусорных контейнеров.
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