Даже не подошла: на суде вскрылись подробности смертельного ДТП с мажоркой в Полтаве

В Полтаве 27 ноября состоялось судебное заседание по громкому ДТП с участием водителя Mercedes Натальи Саенко.

Как рассказал OBOZREVATEL адвокат пострадавших Дмитрий Семеха, были допрошены несколько свидетелей.

"Они рассказали, что водитель даже не подходила к пострадавшему. Кричала с другой стороны дороги: "Как он?" Разговаривала по телефону. Согласно материалам уголовного дела, она звонила своим родственникам", – отметил адвокат.

Наталья Саенко (крайняя справа) на судебном заседании 27 ноября

Семеха добавил, что по выводам экспертизы, во время ДТП Артем двигался по пешеходному переходу на велосипеде.

"Позиция стороны защиты сводится к тому, что мальчик на велосипеде – это транспортное средство. Поэтому пытаются преподнести это как ДТП двух транспортных средств. Но нужно учесть, что это живой человек, который находился на пешеходном переходе", – отметил адвокат.

Эксперты по его словам, на суде отметили, что факт движения подростка на велосипеде не снимает вины с водителя, поскольку при подъезде к "зебре" человек, управляющий авто, должен быть внимательным.

Судебное заседание 27 ноября

Судебное заседание 27 ноября

Судебное заседание 27 ноября

Судебное заседание 27 ноября

15-летний Артем Левченко после ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, авария с участием владелицы ресторанного бизнеса Натальи Саенко произошла в ноябре 2018 года. После ДТП Артем Левченко был госпитализирован, но через два месяца скончался.

Досудебное расследование велось с вопиющими нарушениями.

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