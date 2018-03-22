"Даже и десятков не было": главарь "ДНР" развенчал массовость "русской весны"

Один из главарей террористов "ДНР", создатель батальона "Восток" Александр Ходаковский признал, что "русская весна" не имела в 2014 году народной поддержки на Донбассе.

На своей странице в Facebook он заявил, что жители Донбасса "сами виноваты в том, что война сейчас у наших стен".

Ходаковский признался, что людей на пророссийские акции в Донецке ему приходилось собирать лично, и мало кто соглашался выступать против украинской власти.

"В марте четырнадцатого на улицах были не сотни, а десятки тысяч людей – и это видели в Киеве. Да даже и десятков не было – я принимал участие в организации не одного митинга и помню, сколько людей приходило на площадь", – написал он.

Ходаковский заявил, что "армия ДНР" не справлялась с задачами, "потому что в нее не торопились идти".

"Мое самое многочисленное подразделение в Донецке насчитывало всего четыре тысячи человек на пике, а таких подразделений было раз, два – и обчелся", – признал он.

Александр Ходаковский – бывший сотрудник СБУ, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из главарей террористов Донбасса. Создал и возглавил батальон "Восток". В настоящее время отодвинут от всех "официальных постов" в "ДНР". Находится в конфронтации с главарем "ДНР" Александром Захарченко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ходаковский пригрозил Украине "большой войной".