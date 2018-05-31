"Даже бревен не осталось": появилось видео уничтожения 15 террористов "ДНР"

В сети появилось видео уничтожения позиции "ДНР" на Светлодарской дуге, в результате которой было ликвидировано 15 террористов.
Видео опубликовал на своей странице волонтер Юрий Мысягин.
По его словам, операцию по уничтожению позиции провела группа К-2 при помощи 25-го батальона.
"И так разнесли, что даже бревен целых не осталось", - написал Мысягин.
Он пояснил, что опубликовал видео, снятое с двух разных ракурсов, как доказательство и опровержение вбросов, "что якобы все эти рассказы о победах ВСУ на Светлодарской дуге выдумка, поскольку нет видео и фото".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" напали на мирное население и получили отпор.
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.