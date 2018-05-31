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"Даже бревен не осталось": появилось видео уничтожения 15 террористов "ДНР"

5.4тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео уничтожения позиции "ДНР" на Светлодарской дуге, в результате которой было ликвидировано 15 террористов.

Видео опубликовал на своей странице волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, операцию по уничтожению позиции провела группа К-2 при помощи 25-го батальона.

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"И так разнесли, что даже бревен целых не осталось", - написал Мысягин.

Он пояснил, что опубликовал видео, снятое с двух разных ракурсов, как доказательство и опровержение вбросов, "что якобы все эти рассказы о победах ВСУ на Светлодарской дуге выдумка, поскольку нет видео и фото".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" напали на мирное население и получили отпор.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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