Даже без "Джавелинов"! "Третья сила" взяла новые позиции на Донбассе

Так называемая третья сила на оккупированном Донбассе продвинулась еще на 1 км и закрепилась на новых позициях.

Об этом сообщил известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Fаcebook.

"С*парам очень не нравится, что неизвестная "Третья сила" под их носом сокращает потихоньку дистанцию. Снова продвинулась до 1 км. вперёд и закрепилась на новых позициях. Работают хлопцы", - заявил он.

При этом Мысягин подчеркнул, что бойцы справились и без обещанных "Джавелинов".

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 9 июня, боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня - двое украинских военных получили ранения.