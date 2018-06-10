УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Даже без "Джавелинов"! "Третья сила" взяла новые позиции на Донбассе

4.9тЧитать новость на украинском

Так называемая третья сила на оккупированном Донбассе продвинулась еще на 1 км и закрепилась на новых позициях.

Об этом сообщил известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Fаcebook.

"С*парам очень не нравится, что неизвестная "Третья сила" под их носом сокращает потихоньку дистанцию. Снова продвинулась до 1 км. вперёд и закрепилась на новых позициях. Работают хлопцы", - заявил он.

Новости
ВСУ заставили "Л/ДНР" прекратить огонь: ранены больше 10 террористов

При этом Мысягин подчеркнул, что бойцы справились и без обещанных "Джавелинов".

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 9 июня, боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня - двое украинских военных получили ранения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
16
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги