"Давят оставшееся!" Крымчан разозлили планы оккупантов

Жители аннексированного Россией украинского Крыма раскритиковали идею оккупантов провести авто- и мотопробеги, приуроченные к пятой годовщине "Крымской весны".
Свое возмущение крымчане высказали в социальных сетях. Соответствующим постом поделился блогер "КРЫМский бандеровец" на странице в Twitter.
Судя по опубликованной информации, самопровозглашенные власти решили провести пробеги за маршрутом Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта.
Примечательно, что в акции запросили поучаствовать членов байкерского мотоклуба "Ночные волки", поклонником которого является президент России Владимир Путин.
Пользователи сети назвали мероприятие цирком и резко высказались о нем. "Мне казалось, что мото- и автопробеги уже достаточно "прокатились" по судьбам крымчан. А нет, не накатались еще. Продолжают давить все оставшееся", — написала одна из комментаторов.
Крым. Пятая годовщина оккупации. pic.twitter.com/wfSE0MeyJT— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 10 березня 2019 р.
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Иллюстрация. Аннексия Крыма
УНИАН
Как ранее писал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму за последний год увеличилась цена на квартиры. Эксперты связали ситуацию с запуском незаконного Крымского моста.
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