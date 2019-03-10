"Давят оставшееся!" Крымчан разозлили планы оккупантов

Жители аннексированного Россией украинского Крыма раскритиковали идею оккупантов провести авто- и мотопробеги, приуроченные к пятой годовщине "Крымской весны".

Свое возмущение крымчане высказали в социальных сетях. Соответствующим постом поделился блогер "КРЫМский бандеровец" на странице в Twitter.

Судя по опубликованной информации, самопровозглашенные власти решили провести пробеги за маршрутом Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта.

Примечательно, что в акции запросили поучаствовать членов байкерского мотоклуба "Ночные волки", поклонником которого является президент России Владимир Путин.

Пользователи сети назвали мероприятие цирком и резко высказались о нем. "Мне казалось, что мото- и автопробеги уже достаточно "прокатились" по судьбам крымчан. А нет, не накатались еще. Продолжают давить все оставшееся", — написала одна из комментаторов.

Комментарии к посту "КРЫМского бандеровца"

Иллюстрация. Аннексия Крыма УНИАН

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