"Давно такого не было": у бойцов ВСУ появились большие проблемы на Донбассе

15 августа на Донбассе бойцы ВСУ были обстреляны террористами "ДНР" из систем залпового огня "Град".

Как сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, никто из защитников Украины не пострадал, однако ответа в сторону оккупантов не последовало.

"Давно такие новости не приходили. Вчера на Светлодарской дуге наши позиции, находящиеся между посёлком Луганское и н.п. Светлодарск, были обстреляны из систем залпового огня "Град". Было выпущено "треть пакета". Потерь нет, все живы и здоровы - приходы были в "молоко", - написал он.

"То, что все живы - это хорошо, то что мимо - отлично, а вот то что не было никакой ответки с нашей стороны - это плохо. Обстановка на фронте последнее время семимильными шагами меняется в худшую сторону", - рассказал Мысягин.

Информацию о применении террористами "Градов" также подтвердили в пресс-центре штаба ООС, отметив, что в сторону бойцов ВСУ было выпущено 13 реактивных снарядов калибром 122 мм.

Отмечается, что последний раз "Л/ДНР" использовали реактивные системы залпового огня еще 20 мая текущего года, когда выпустили 20 боеприпасов в районе Авдеевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ освободили часть оккупированного Донбасса, чем серьезно разозлили террористов, которые уже разразились громкими угрозами.