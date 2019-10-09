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9 октября • обновлено в 18:47
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Скандал с Украиной и Байденом: нардеп обнародовал сенсационные факты против США

9.8т Читать материал на украинском

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обнародовал документы, подтверждающие давление США на правоохранительные органы в Украине.

В них говорится, что первый замдиректора НАБУ Гизо Углава несколько лет передавал в США информацию, которая могла повлиять на ход событий в Штатах и Украине. Также в них есть данные о возможных коррупционных действиях бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает "Интефракс-Украина".

"В среду (9 октября. – Ред.) он обнародовал полученные от журналистов-расследователей документы, среди которых переписка между сотрудниками НАБУ и представителями дипломатических миссий иностранных государств в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 УК Украины "Государственная измена", – уточнили в агентстве.

Джо и Хантер Байдены

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Эти документы свидетельствуют о том, что Гизо Углава передавал через свою помощницу Полину Чиж в посольство США информацию, которая, по словам Деркача, "является важной частью "пазла" вмешательства в выборы в США и международной коррупции".

"Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США Посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ", – сказал Деркач.

Также известно, что Чиж получила письмо от Анны Емельяновой, в котором была просьба прислать информацию о деле бывшего министра экологии и владельца Burisma Group Николая Злочевского.

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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Н - незалежность
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Иванович Юрий, а при чем тут Смоленковы какие-то?
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Галушкин Петро, о Смоленковых уже забыли? Чья бы корова мычала ....
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Serov Oleg
Serov Oleg
прекрасная новость...
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a alexeyon
a alexeyon
Serov Oleg, новости РФ тебя тупень совсем не интересуют ? это ведь твоя вотчина..
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