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"Давление и скупка голосов": у Зеленского получили более 1800 обращений о нарушениях на выборах

1.6тЧитать материал на украинском

На горячую линию, которая работает в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 13:30 поступило более 1800 сообщений о нарушениях во время голосования.

Наибольшее количество обращений касается подвоза избирателей, людей со списками на выходе с участков и так называемых мертвых душ, рассказал координатор Зе! Команды Александр Корниенко во время брифинга 31 марта, передает пресс-служба кандидата в президенты.

"В списках был человек, который умер в 1995 году. Все нарушения мы фиксируем, составляем акты, при необходимости будем их использовать их для юридической защиты", – сказал Александр Корниенко.

Кроме того, он отметил, что у наблюдателей, которые работают на участках от ОО "Команда Зе", требуют снять бейджи, мотивируя тем, что якобы это агитация. Больше всего таких случаев – в Киевской области.

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"Это не является агитацией. У нас есть все основания утверждать так. Наблюдатели не должны снимать бейдж, даже если об этом попросит полиция. Должно быть решение суда и ОИК, а таких решений нет. Мы считаем это давлением на наблюдателей и попытка сорвать общественный контроль", – добавил координатор Зе! Команды.

Также он рассказал, что на горячую линию поступают сообщения о якобы скупке голосов.

"Ходят слухи о суммах, которые предлагают избирателям на руки. Это от 500 до 1500 грн от кандидатов, претендующих на место в первой тройке. Но не от нас", – добавил Александр Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента: как это было.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Medved George
Medved George
Очередная чушь от адептов грустного клоуна!
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