Давление и вмешательство: главе Окружного админсуда выдвинули обвинения

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка обвинили в давлении и вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей, где он должен был проходить профоценивание.

Не желая этого делать, он начал создавать искусственные препятствия против отдельных членов ВККС. Об этом сообщили на брифинге НАБУ и Генпрокуратуры 26 июля.

"Он организовал иски против них (членов ВККС. – Ред.) в свой же суд. Предметом исков было признание отсутствия у членов комиссии полномочий из-за якобы окончание срока, на который их было назначено или избрано", – говорится в материалах следствия.

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НАБУ и Генпрокуратура предоставили записи разговоров Вовка и адвоката Кротюк. Глава ОАКС дал ему задание подать иски в суд, чтобы создать искусственный конфликт интересов между ВККС и ОАКС.

Кроме этого, Вовк судебными решениями прекратил срок полномочий некоторых членов комиссии. Третьим пунктом плана было ввести в состав комиссии лояльных к нему судей.

По информации следствия, к "схеме" Вовка были причастны не только судьи ОАСК, а и сотрудники Государственного бюро расследований.

Рассшифровка разговора Скриншот

Горбатюк сообщил, что следствие готовит подозрения главе ОАСК и еще четырем судьям.

Как писал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины 26 июля устроило обыски в здании Окружного административного суда Киева (ОАСК). Следственные действия проходят в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей.

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