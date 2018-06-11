"Настоящий детектив": журналисты рассказали, как Денисенко открестился от аульского хлора

Внефракционный нардеп Андрей Денисенко отказался давать комментарии по поводу депутатского запроса в уголовном производстве о передаче КП "Аульская хлоропереливная станция".

Как сообщают журналисты "СтопКора", упомянутый запрос нардепа был адресован начальнику Днепропетровской областной полиции.

В нем он указал требование предоставить объяснения, на каком основании открыли уголовное производство - одно из нескольких - по делу аульского хлора.

"Несмотря на то, что Денисенко связывает тесная дружба с (и. о. главы Днепровской ОГА. – Ред.) Святославом Олейником, и то, что аульская станция находится не на территории избирательного округа Денисенко, подобное поведение можно расценивать как давление на следствие", - считают журналисты.

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Отмечается, что было предпринято несколько попыток пообщаться с парламентарием, но все они оказались неудачными.

"Сначала еще в Днепре была попытка переписки в мессенджере. Несколько раз. Затем в Верховной Раде - настоящий детектив. Написали Денисенко. Из ложи прессы увидели, что депутат присутствует в зале, все читает, но игнорирует вполне вежливые просьбы съемочной группы о встрече. Наконец он выходит из сессионного зала, узнает журналистов, улыбается, жмет руку и общаться наотрез отказывается", - отметили в "СтопКоре".

Ранее СМИ сообщили, что Денисенко давит на следствие по делу об аульском хлоре.