Давит ФСБ: адвокат сообщил тревожные новости о пленных моряках ВМСУ

Органы российской ФСБ продолжают оказывать давление на военнопленных украинских моряков, захваченных в Черном море. Они направляют к ним оперативных работников для проведения внепроцессуальных бесед без присутствия адвокатов.
Так представители страны-агрессора пытаются склонить украинских военных к признанию вины в совершении уголовного преступления, к самооговору или оговору кого-то из товарищей, написал на своей странице в Facebook адвокат моряков Николай Полозов.
"Всем военнопленным морякам адвокатами нашей команды были разъяснены недопустимость и незаконность подобных действий со стороны органов ФСБ. Каждому моряку адвокат сообщил об алгоритме действий в случае осуществления подобной провокации в отношении него. Отдельно были проговорены и такие оперативные мероприятия, как "внутрикамерная разработка", когда в роли оперативника выступает сокамерник — другой заключенный", — рассказал правозащитник.
Военнопленные украинские моряки
Полозов добавил, что по фактам незаконного оказания давления на военнопленных украинских моряков готовятся адвокатские запросы в СИЗО и соответствующие жалобы.
По его словам, не исключено, что в период длительных новогодних праздников, когда СИЗО будут закрыты на вход для адвокатов и не будет осуществляться проведение следственных действий с моряками, данные обстоятельства будут использоваться органами ФСБ для дальнейшего оказания давления на военнопленных.
Как сообщал OBOZREVATEL,
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
Кроме того, по состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
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