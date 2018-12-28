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Давит ФСБ: адвокат сообщил тревожные новости о пленных моряках ВМСУ

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Органы российской ФСБ продолжают оказывать давление на военнопленных украинских моряков, захваченных в Черном море. Они направляют к ним оперативных работников для проведения внепроцессуальных бесед без присутствия адвокатов.

Так представители страны-агрессора пытаются склонить украинских военных к признанию вины в совершении уголовного преступления, к самооговору или оговору кого-то из товарищей, написал на своей странице в Facebook адвокат моряков Николай Полозов.

"Всем военнопленным морякам адвокатами нашей команды были разъяснены недопустимость и незаконность подобных действий со стороны органов ФСБ. Каждому моряку адвокат сообщил об алгоритме действий в случае осуществления подобной провокации в отношении него. Отдельно были проговорены и такие оперативные мероприятия, как "внутрикамерная разработка", когда в роли оперативника выступает сокамерник — другой заключенный", — рассказал правозащитник.

Военнопленные украинские моряки

Военнопленные украинские моряки

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Полозов добавил, что по фактам незаконного оказания давления на военнопленных украинских моряков готовятся адвокатские запросы в СИЗО и соответствующие жалобы.

По его словам, не исключено, что в период длительных новогодних праздников, когда СИЗО будут закрыты на вход для адвокатов и не будет осуществляться проведение следственных действий с моряками, данные обстоятельства будут использоваться органами ФСБ для дальнейшего оказания давления на военнопленных.

Давит ФСБ: адвокат сообщил тревожные новости о пленных моряках ВМСУ

Как сообщал OBOZREVATEL,

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Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Тег
ФСБ
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Кстати....заметили Обоз скурвился продался...Любые новости Аля Тимошенка...лишены возможности ...комментирования))))))))))))))))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Да...такого позорища на Окраине не было давно...Отправили 24 идиота в плен)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Теперь сопли все пускаете Тьфу на вас...мерзки и убоги вы
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