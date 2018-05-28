Давал прямые указания: названа роль Путина в крушении MH17

Президент России Владимир Путин не только знал о вине РФ в крушении рейса MH17 над Донбассом, но и "давал прямые указания" касательно этого инцидента.

Дополнительные факты о катастрофе представила международная группа расследователей Bellingcat, передает "Радио Свобода".

В частности, они идентифицировали российского офицера с ГРУ, причастного к удару по Boeing-777 над Донбассом, Олега Иванникова с позывным "Орион".

Он не раз появлялся на территории чужих государств как раз перед тем, как там начинались военные конфликты. Кроме того, Иванников тесно связан с "ЛНР" и сыграл ключевые роли не только в эпизоде с Boeing-777, но и во вторжении РФ на территорию Украины.

"Людьми, непосредственно руководившими и операцией на территории "ЛНР", и поставкой тяжелого вооружения были люди из ГРУ, то есть Министерства обороны России. Оно напрямую подчиняется верховному главнокомандующему. То есть здесь нет уже никаких сомнений в том, что Владимир Путин не просто был в курсе того, что происходит, но и отдавал прямые указания", - сказал Роман Доброхотов, редактор издания "Insider".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евросоюз призвал Россию признать вину в гибели MH17.