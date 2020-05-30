Сегодня чуть не стали свидетелями трагедии. С одной стороны – пешеход, который ускорился до бега, пересекая дорогу по зебре (чего нельзя делать и, как видим, опасно), а с другой стороны – авто BMW X3, госномер АА5284РК – ускоряясь по полосе общественного транспорта(!), обошел поток остановившихся машин – чудом не сбив пешехода на переходе (я был уверен, что уйдет в столб)... Пешеход жив и похоже отделался легким испугом, но водитель скрылся с места происшествия.

И вот вам два важных вывода:

Для пешеходов: НЕЛЬЗЯ БЕЖАТЬ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ! (даже в положенном месте, особенно на нерегулируемых переходах)

Для водителей: следить за знаками, за дорожной ситуацией, думать и ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, ЕСЛИ ДРУГИЕ ОСТАНОВИЛИСЬ (понятно, что не видно, понятно, что на скорости еще меньше видно, но все остальные останови не зря остановились).

Патрульна поліція України, ваш клиент? Оригинальные файлы записи с видеорегистатора – запись 29.05.2020, случилось примерно в 20:10, хоть дата и время на регистраторе не настроена, место происшествия – ул. Жилянская, Киев.

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