Ищут сотни людей и вертолет: в Крыму загадочно пропала 5-летняя девочка

В аннексированном Крыму в селе Кропоткино Раздольнеского района пропала пятилетняя Даша Пилипенко.

Об исчезновении стало известно 13 ноября, сообщают "Вести Крым". К поискам привлекли около 300 волонтеров и вертолет.

Отмечается, что девочку последнее время воспитывал отец. 23-летняя мать ребенка находилась на работе в Китае, но вылетела домой сразу после того, как узнала о произошедшем.

В Крыму загадочно пропала 5-летняя девочка Комсомольская правда

Правоохранители приступили к опросу местных жителей. Особое внимание привлек к себе отец Даши Александр Пилипенко.

В Крыму пропала Даша Пилипенко Комсомольская правда

14 ноября он вместе с младшим сыном пытался покинуть территорию Крыма и пересечь админграницу с Украиной. Однако у мужчины не было при себе доверенности на ребенка для выезда за границу и его не пропустили.

Примечательно также, что 12-го ноября отец Даши написал заявление в детском саду, в котором говорилось, что девочка и ее брат не будут посещать дошкольное учреждение в течении двух недель. В это время они, по словам отца, должны были проходить лечение. После этого, не ставя в известность заведующую и воспитателей, отец поднялся в учебные группы и забрал все вещи Даши и ее брата.

В Крыму пропала Даша Пилипенко Вести Крым

В Крыму пропала Даша Пилипенко Вести Крым

В Крыму пропала Даша Пилипенко Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пропал мальчик 2008 года рождения.

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