"Я ее душил, затем раздел": подробности гибели Даши Лукьяненко под Одессой

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой обнаружили в пгт Ивановка Одесской области.

Как сообщил в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL начальник криминальной полиции – первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, подозреваемый – 22-летний местный житель.

Даша Лукьяненко

"Парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке", – рассказал Аброськин.

По словам начальника криминальной полиции, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Затем бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.

Тело девочки только что извлекли из выгребной ямы. Ребенок был полностью раздет.

Тело Даши с трудом извлекли

"Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – рассказал Аброськин.

Воспроизведение событий 13 июня - дня, когда пропала Даша Лукьяненко - можно посмотреть на схеме (фото кликабельно).

Розыск пропавшей Даши велся круглосуточно

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко.

Девочку круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры и водолазы.

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