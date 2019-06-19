"Я ее душил, затем раздел": подробности гибели Даши Лукьяненко под Одессой

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой обнаружили в пгт Ивановка Одесской области.
Как сообщил в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL начальник криминальной полиции – первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, подозреваемый – 22-летний местный житель.
Даша Лукьяненко
"Парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке", – рассказал Аброськин.
По словам начальника криминальной полиции, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Затем бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.
Тело девочки только что извлекли из выгребной ямы. Ребенок был полностью раздет.
Тело Даши с трудом извлекли
"Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – рассказал Аброськин.
Воспроизведение событий 13 июня - дня, когда пропала Даша Лукьяненко - можно посмотреть на схеме (фото кликабельно).
Розыск пропавшей Даши велся круглосуточно
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко.
Девочку круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры и водолазы.
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