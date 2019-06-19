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"Я ее душил, затем раздел": подробности гибели Даши Лукьяненко под Одессой

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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой обнаружили в пгт Ивановка Одесской области.

Как сообщил в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL начальник криминальной полиции – первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, подозреваемый – 22-летний местный житель.

Даша Лукьяненко

Даша Лукьяненко

"Парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке", – рассказал Аброськин.

По словам начальника криминальной полиции, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Затем бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.

Тело девочки только что извлекли из выгребной ямы. Ребенок был полностью раздет.

Тело Даши с трудом извлекли

Тело Даши с трудом извлекли

"Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – рассказал Аброськин.

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Воспроизведение событий 13 июня - дня, когда пропала Даша Лукьяненко - можно посмотреть на схеме (фото кликабельно).

"Я ее душил, затем раздел": подробности гибели Даши Лукьяненко под Одессой
Розыск пропавшей Даши велся круглосуточно

Розыск пропавшей Даши велся круглосуточно

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Автор
Анна МолчановаАнна Молчанова
Темы
ЭксклюзивКриминалДаша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
УкраинаОдесса
Теги
криминалНациональная полиция Украины
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Комментарии
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
В выгребную яму надо бросить тех придурков, которые раскрывают,как нашли преступника.Где гарантия того, что следующий свихнувшийся не изучит всю эту писанину и станет действовать изощрённей.А,что касается злодея, то он однозначно болен, так как вменяемый так не поступил бы. Предлагаю распотрошить его на органы - загубил одну жизнь, так пусть спасёт несколько.
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Зачем суд, в ту самую выгребную яму живем!
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3
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Шевчук Дмитрий
Шевчук Дмитрий
На кол надо парня 22 летнего а девочку мне действительно жалко
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1
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Tomas Fan
Tomas Fan
Шевчук Дмитрий, Как можно такое ничтожество называть парнем?
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