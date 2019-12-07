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7 декабря • обновлено в 20:16
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"Повелись" тысячи украинцев: скандальную фанатку Путина в Раде разоблачили

5.9т
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Facebook-страница украинофобки Даши Гончаровой, якобы сотрудницы пресс-службы Верховной Рады Украины, оказалась фейковой.

Об этом сообщается на Facebook-аккаунте проекта "По той бік новин". Указывается, что бот, подписанный таким именем, – вымышленный персонаж, задача которого – дискредитация украинского парламента и страны в целом.

"Измену" распространили более 2300 пользователей", – подчеркнули в сообщении и призвали украинцев быть более бдительными.

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"Даша Гончарова"

"Даша Гончарова"

Коллаж

Выяснилось, что профиль было зарегистрировано всего три месяца назад. Первые сообщения "Даши" – это поздравления с днем ​​рождения от других интернет-ботов. Некоторое время страница пустовала и только со середины ноября на ней появились политические посты антиукраинского содержания.

Кроме того, "Даша" выдает за свои фотографии другой пользовательницы соцсетей, москвички Мари Тарасовой.

На портале Верховной Рады не числится сотрудницы с такой фамилией. "Никакая Даша Гончарова у нас не работает. Мы знаем об этом фейковом профиле. Видели, в комментариях кто-то сказал, что это фейк. Поэтому ничего не делаем в связи с этим", – пояснила пресс-служба.

Фейковая страница "Даши Гончаровой"

Фейковая страница "Даши Гончаровой"

Скриншот

Фейковая страница "Даши Гончаровой"

Фейковая страница "Даши Гончаровой"

Скриншот

Напомним, посты "Даши Гончаровой" вызвали громкий скандал и волну негодования в сети. На данный момент страница бота в Facebook недоступна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Место
Украина
Теги
Facebook фейки скандалы соцсети Верховная Рада Украины
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Расстрелять фанатку
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да уж больше чем Украина сама себя компрометирует, так бОльшего это уже не сделает никто.
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Эй, Обоз, ты же пишешь, что комменты не можердрочишь!
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