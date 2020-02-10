Хотела сбежать в РФ: обменянную предательницу Украины бросили "на подвал ДНР"

Террористы "ДНР" не выпустили из "республики" Дарью Мастикашеву, которая вербовала ветеранов АТО для имитации подготовки терактов в России и 29 декабря была выдана Украиной в рамках обмена пленными.

Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил в Facebook ее адвокат Валентин Рыбин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, Мастикашева хотела покинуть "ДНР", однако на пункте пропуска "Успенка" сотрудники "МГБ" у нее потребовали разрешение. Поскольку такого документа у вербовщицы не было, выехать в Российскую Федерацию ей не дали.

Обменянную предательницу Украины бросили "на подвал ДНР" Facebook Владимира Рыбина

Позже отец правозащитника, пособник оккупантов Крыма Владимир Рыбин сообщил в соцсети, что Мастикашеву "бросили на подвал "ДНР" на Шевченко".

"Здрасьте – приехали! Вы че, бычье "эмгэбэшное", ох*рели, бездельники хр*новы!?" – грубо высказался он по этому поводу.

В 19: 39 Мастикашева вышла на связь и рассказала, что ее отпустили в "санаторий", но на следующий день снова вызвали "на Шевченко".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мастикашева провела в украинском СИЗО 2 года. Ее подозревали в государственной измене, но для обмена суд отпустил женщину из-под стражи.

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