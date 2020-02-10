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10 февраля • обновлено в 20:56
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Хотела сбежать в РФ: обменянную предательницу Украины бросили "на подвал ДНР"

9.5т
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Террористы "ДНР" не выпустили из "республики" Дарью Мастикашеву, которая вербовала ветеранов АТО для имитации подготовки терактов в России и 29 декабря была выдана Украиной в рамках обмена пленными.

Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил в Facebook ее адвокат Валентин Рыбин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, Мастикашева хотела покинуть "ДНР", однако на пункте пропуска "Успенка" сотрудники "МГБ" у нее потребовали разрешение. Поскольку такого документа у вербовщицы не было, выехать в Российскую Федерацию ей не дали.

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Обменянную предательницу Украины бросили "на подвал ДНР"

Обменянную предательницу Украины бросили "на подвал ДНР"

Facebook Владимира Рыбина

Позже отец правозащитника, пособник оккупантов Крыма Владимир Рыбин сообщил в соцсети, что Мастикашеву "бросили на подвал "ДНР" на Шевченко".

"Здрасьте – приехали! Вы че, бычье "эмгэбэшное", ох*рели, бездельники хр*новы!?" – грубо высказался он по этому поводу.

В 19: 39 Мастикашева вышла на связь и рассказала, что ее отпустили в "санаторий", но на следующий день снова вызвали "на Шевченко".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мастикашева провела в украинском СИЗО 2 года. Ее подозревали в государственной измене, но для обмена суд отпустил женщину из-под стражи.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНР ДНР террористы "ДНР"
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Golan Sim
Golan Sim
By the way:"Поскольку за скорость обмена веществ в организме отвечает щитовидная железа, ее нормальное функционирование зависит от количества йода в питании. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook. "По данным ВОЗ, одна третья часть населения планеты имеет йододефицит и повышенный риск развития заболеваний, связанных с ним. Это распространенное явление и в Украине", – отметила она. Особенно опасен йододефицит для беременных и кормящих мам – это может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка. Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой усталости и избыточному весу. Отметим, женщины чаще мужчин страдают от заболеваний щитовидной железы.."
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Он Алекс
Он Алекс
Как это по путински или сталински - лес рубят, щепки летят.... ахахахаха, обычная секта на России, которая даже своих не щадит ... в том же духе продолжайте ))) а ее не жалко, просто презрение ....... тупая
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Червоний Данило
Червоний Данило
надеюсь эту курву пустят по кругу на подвале!
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