Данилов рассказал о тайной просьбе Ирана по самолету МАУ: Киев отказал

Иранские эксперты просили послать им специальное оборудование для расшифровки "черных ящиков" сбитого их ракетой самолета МАУ.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает ТСН. По его словам, Тегерану отказали.
"Они обратились к нам, чтобы мы предоставили техническую возможность, чтобы мы поставили туда оборудование, которое мы имеем, чтобы это произошло на территории Ирана. Но мы физически сделать это не можем, потому что оборудование является частью стационарного и есть уже встроенный и мы уже его просто взять и привезти в Тегеран не можем. Соответствующее письмо мы отправили два дня как в Иран", – подчеркнул он.
Крушение самолета МАУ в Иране
Abedin Taherkenareh/EPA
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский отметил, что Иран пригласил украинских специалистов на расшифровку "черных ящиков" сбитого ракетами самолета МАУ. Однако он опасается отправлять их туда и считает, что Иран готовит ловушку.
Вскоре он заявил, что Украина имеет запись, доказывающую, что Иран знал, что самолет МАУ сбила ракета, сразу же после трагического ЧП.
Также в СМИ опубликовали эту запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз", который видел и пуск ракет, и взрыв.
После этого Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране.
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