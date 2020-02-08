Данилов рассказал о тайной просьбе Ирана по самолету МАУ: Киев отказал

Иранские эксперты просили послать им специальное оборудование для расшифровки "черных ящиков" сбитого их ракетой самолета МАУ.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает ТСН. По его словам, Тегерану отказали.

"Они обратились к нам, чтобы мы предоставили техническую возможность, чтобы мы поставили туда оборудование, которое мы имеем, чтобы это произошло на территории Ирана. Но мы физически сделать это не можем, потому что оборудование является частью стационарного и есть уже встроенный и мы уже его просто взять и привезти в Тегеран не можем. Соответствующее письмо мы отправили два дня как в Иран", – подчеркнул он.

Крушение самолета МАУ в Иране Abedin Taherkenareh/EPA

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