Новым куратором вопросов Донбасса в Кремле стал Дмитрий Козак, который имеет украинское происхождение.

Однако в окружении президента России Владимира Путина есть много людей, которые имеют украинские корни, отметил в интервью LIGA.net секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его мнению, пока говорить о том, повлияет ли как-то на ситуацию на Донбассе назначение Козака, рано.

Путин и Козак

"Козак – это человек с украинскими корнями. Их там таких очень много... Но мы пока не знаем, где будет использован Сурков, отошел ли он от дел полностью. Владимир Путин отправил его на пенсионную медитацию или он будет его использовать в каких-то других вещах? Ведь Сурков занимался не только вопросами, связанными с Украиной", – сказал секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Данилов не исключил, что бой под Золотым, который совпал в дате с окончательным увольнением Суркова, стал его местью на "прощание".

Заменой Суркова у Путина решили сделать Козака. С 23 марта 2014 года он курирует в правительстве России вопросы, связанные с оккупированным Крымом.

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