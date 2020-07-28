Данилов – о перемирии: мы дали России шанс мирно уйти из Украины до 9 декабря
Перемирие на Донбассе реализуется в рамках одного из сценариев, утвержденных СНБО в декабре 2019 года перед саммитом "нормандской четверки" в Париже. Зимой Украина может перейти к другому варианту развития событий.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24", отметив, что всего было подготовлено пять сценариев.
"Сейчас мы работаем по первому утвержденному сценарию, с которым ехал Владимир Александрович Зеленский на саммит в Париж 9 декабря. У него за плечами было решение СНБО. Оно является действительным, оно до сих пор в силе", – сказал он.
Данилов также напомнил, что тогда Зеленский "взял год для того, чтобы решить ситуацию".
"Год будет истекать 9 декабря. После того, как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что будем делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирно уйти с нашей страны", – заявил он, добавив, что Украина "готова к любому сценарию".
Как писал OBOZREVATEL:
режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренность о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Впрочем, российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.