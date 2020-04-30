Дали террористам Путина по зубам: штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

В четверг, 30 апреля, на войне на Донбассе не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook. С начала суток российские вооруженные формирования четыре раза нарушили режим тишины.

Оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы, минометы, гранатометы, вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие.

Они обстреляли позиции защитников Украины в районе населенных пунктов Павлополь, Пески и Новотошковское.

"На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ со штатного вооружения. Оккупанты, почувствовав на себе решимость и мужество наших воинов, прекращали свои провокационные действия", – сказано в сообщении.

Карта ООС Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, накануне министры иностранных дел нормандской четверки (Украины, Германии, Франции и России) договорились определить новую дату полного прекращения огня на Донбассе.

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