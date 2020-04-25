У "дайверов", которым пришлось спускаться под расплавленный реактор Чернобыльской АЭС после аварии, не было надежных защитных костюмов и даже необходимого оборудования.

Мужчины шли в радиационную воду в обычных круглых защитных масках и шапочках из ткани. Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил чернобыльский "дайвер" Алексей Ананенко, о котором весь мир узнал из американского сериала "Чернобыль".

Он рассказал, что в реальности защиты, подобной на показанную в сериале HBO, у "добровольцев" не было.

Дайверы в Чернобыле Кадр из сериала HBO

В "Чернобыле" американские создатели показали трех "дайверов" не только в защитных костюмах, но и с баллонами с кислородом и даже со стеклянными масками.

На самом деле Ананенко до сих пор хранит ту маску, в которой они спускались в радиационный ад. Это обычная тряпичная маска, которой мы сейчас защищаемся от коронавируса!

"Костюмы были намного проще, чем в кино. У нас не было даже дозиметров на большие дозы. Только когда нам нужно было втроем спускаться туда, я попросил и нам дали. Один я прикрепил на груди, чтобы измерять воздух, а второй на ноге ниже колена, чтобы мерять воду. А маски были обычные тряпичные, на голову одел белую тряпочную шапочку, чтобы ничего сверху не капнуло. Взяли фонари и так и пошли", – рассказал чернобылец.

Полный текст разговора с Алексеем Ананенко выйдет на OBOZREVATEL 26 апреля в 07:00.