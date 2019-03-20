"Дайте помажорить": в сети показали террористку-наводчицу из "ДНР"

В сети показали террористку из "ДНР", которая устроившись в "комендатуру республики", сдала немало своих "коллег".

Все секреты она выдала, разговаривая по телефону. Данными о женщине поделился на своем сайте блогер Фашик Донецкий.

Так, стало известно, что наводчицу, из-за которой были раскрыты планы боевиков касательно выезда и пересечения линии разграничения, зовут Анна Щетинина. Местом ее жительства, по данным базы "Миротворца", указан город Макеевка Донецкой области.

Анна Щетинина Миротворец

Как рассказал блогер, женщина не обращала внимания на то, что у нее на протяжении полугода не заканчивались деньги на счету и охотно выдавала всю подноготную террористов в беседах по телефону.

"Понятия не имею, кто пополнял Ане счет постоянно. Но, благодаря этим разговорам, кладбища Донецка и Макеевки пополнялись постоянно новыми пассажирами. Ну а за то, сколько Аня своих же орков сдала на блокпостах "Хунты", тупо разговаривая про планы выезда и пересечения линии разграничения, я вообще молчу", – рассказал блогер.

Отмечается, что в комендантский полк Щетинина пошла по собственному желанию, оставив на родителей дочку от первого брака. На замечания соседей террористка отвечала: "Дайте помажорить".

Анна Щетинина Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети раскрыли чиновницу "Министерства информации "ДНР" Наталью Першину, которая пыталась сбежать из оккупированной территории во Львов.

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