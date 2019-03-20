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"Дайте помажорить": в сети показали террористку-наводчицу из "ДНР"

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В сети показали террористку из "ДНР", которая устроившись в "комендатуру республики", сдала немало своих "коллег".

Все секреты она выдала, разговаривая по телефону. Данными о женщине поделился на своем сайте блогер Фашик Донецкий.

Так, стало известно, что наводчицу, из-за которой были раскрыты планы боевиков касательно выезда и пересечения линии разграничения, зовут Анна Щетинина. Местом ее жительства, по данным базы "Миротворца", указан город Макеевка Донецкой области.

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Анна Щетинина

Анна Щетинина

Миротворец

"Дайте помажорить": в сети показали террористку-наводчицу из "ДНР"

Как рассказал блогер, женщина не обращала внимания на то, что у нее на протяжении полугода не заканчивались деньги на счету и охотно выдавала всю подноготную террористов в беседах по телефону.

"Понятия не имею, кто пополнял Ане счет постоянно. Но, благодаря этим разговорам, кладбища Донецка и Макеевки пополнялись постоянно новыми пассажирами. Ну а за то, сколько Аня своих же орков сдала на блокпостах "Хунты", тупо разговаривая про планы выезда и пересечения линии разграничения, я вообще молчу", – рассказал блогер.

Отмечается, что в комендантский полк Щетинина пошла по собственному желанию, оставив на родителей дочку от первого брака. На замечания соседей террористка отвечала: "Дайте помажорить".

Анна Щетинина

Анна Щетинина

Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети раскрыли чиновницу "Министерства информации "ДНР" Наталью Першину, которая пыталась сбежать из оккупированной территории во Львов.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Фашик Донецкий
Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости Донбасса
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