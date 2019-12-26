Главная Новости
26 декабря • обновлено в 17:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Дай бог, чтобы не развалился": Джемилев назвал пользу Крымского моста

1.1т
Читать материал на украинском

Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратил внимание на положительный нюанс в запуске железнодорожной ветви Крымского моста.

"То, что железнодорожное движение провели, имеет положительное значение. Тех людей, которых они привезли, надо же будет как-то вывозить. С мостом получится быстрее", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте Джемилев заметил: "Дай бог, чтобы этот мост не развалился до деоккупации Крыма".

Владимир Путин

Владимир Путин

Вместе с тем он констатировал: пуск поездов в аннексированный Крым – "это всего лишь один из элементов того, что они (оккупанты, - Ред.) делают". Он напомнил о милитаризации, уничтожении экологии, "массовом перемещении в Крым российских граждан". "Всё это преступления России", – заявил лидер крымских татар.

Новости
"Черная метка!" Замечен признак скорого крушения Крымского моста

По его мнению, союзники Украины на Западе могли бы отреагировать на действия России в Крыму новыми санкциями. "Мы об этом постоянно говорим", – заметил Джемилев.

В этом контексте он напомнил о "самом большом основании" для введения новых санкций против России – "факте морского пиратства, которое они сделали в Азовском море", захвате украинских кораблей. В то же время он заметил: "Вот-вот должны были быть введены санкции, а мы бросились менять", имея в виду включение в списки на обмен захваченных в плен украинских моряков.

Как писал OBOZREVATEL, 23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин. Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Санкции против России Обмен пленными Возвращение украинских кораблей Россией
Персона
Мустафа Джемилев
Место
Украина
Теги
Крымский мост Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
7
10
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Российский Крым
Российский Крым
Я думал что эта старая собака джемелев сдохла, ан нет, лает что-то)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа))))) Прикольная должность. Сиди себе да комментарии пиши)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Куни Чан
Куни Чан
Джемилев украинский Кадыров, но как и все "украинское" вызывает только смех
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги