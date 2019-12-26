"Дай бог, чтобы не развалился": Джемилев назвал пользу Крымского моста

Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратил внимание на положительный нюанс в запуске железнодорожной ветви Крымского моста.

"То, что железнодорожное движение провели, имеет положительное значение. Тех людей, которых они привезли, надо же будет как-то вывозить. С мостом получится быстрее", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте Джемилев заметил: "Дай бог, чтобы этот мост не развалился до деоккупации Крыма".

Владимир Путин

Вместе с тем он констатировал: пуск поездов в аннексированный Крым – "это всего лишь один из элементов того, что они (оккупанты, - Ред.) делают". Он напомнил о милитаризации, уничтожении экологии, "массовом перемещении в Крым российских граждан". "Всё это преступления России", – заявил лидер крымских татар.

По его мнению, союзники Украины на Западе могли бы отреагировать на действия России в Крыму новыми санкциями. "Мы об этом постоянно говорим", – заметил Джемилев.

В этом контексте он напомнил о "самом большом основании" для введения новых санкций против России – "факте морского пиратства, которое они сделали в Азовском море", захвате украинских кораблей. В то же время он заметил: "Вот-вот должны были быть введены санкции, а мы бросились менять", имея в виду включение в списки на обмен захваченных в плен украинских моряков.

Как писал OBOZREVATEL, 23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин. Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

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