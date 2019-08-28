Дачи, 2 дома, 3 квартиры: украинцам показали, что отняли у Богатыревой. Фотофакт

Украинцам напомнили, чем владела скандальная глава Минздрава времен Януковича Раиса Богатырева, которую 27 августа задержали в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны).

Известно, что имущество Богатыревой было арестовано в 2015 году. В 2014 году журналисты рассказали, что у семьи соратницы Януковича, которая официально жила на чиновничью зарплату, — три квартиры в Киеве, апартаменты в Ялте, дача в Конча-Заспе и два дома в окрестностях столицы.

На мужа Богатыревой оформлен дом в селе Подгорцы возле Конча-Заспы. Это имение расположено на четырех участках двух садовых обществ - "Арсеналец-6" и "Барвинок". На территории находится центральный трехэтажный дом, который огорожен забором выше человеческого роста.

Также есть садовый дом, барбекю, дом охраны, вольер, бассейн, хозблок, садовый дом, терраса, навес и теннисный корт.

Соседи Богатыревых говорят, что экс-министр здравоохранения в Подгорцах не жила, а поселила там сына Александра с семьей.

Еще одно имение Богатыревых находится тоже под Конча-Заспой, в селе Плюты. Оно оформлено на второго сына-близнеца Богатыревой, Игоря. В документации Государственной архитектурно-строительной инспекции имение прописано как индивидуальный жилой дом с гостевым домом, пристройкой, домом охраны и хозяйственной постройкой.

На самом деле индивидуальный жилой дом больше похож на средневековый замок. Это трехэтажное здание с пикообразной крышей трудно не заметить из любого уголка села Плюты. Замок расположен на островке, и одной стороной выходит на озеро. Имение Богатыревых имеет мощеную камнем огромную набережную, несколько причалов, а кроме гаражей для автомобилей, еще и эллинг для лодок.

На територии имеется сосновый бор, березовая роща, рядом - большой теннисный корт. Почти все здания в имении - двухэтажные.

Сама Богатырева жила на государственной даче в Конча-Заспе, которую ей выделили еще во времена президентства Виктора Ющенко. Это двухэтажный дворец с колоннадой на входе и бассейном на территории. За ним расположен двухэтажный гостевой дом.

Также экс-министр здравоохранения имеет ведомственную квартиру в престижном районе Киева - на Печерске. Как установили журналисты, Богатырева там не жила и не бывала.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа Богатырева вернулась в Украину и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции. Экс-министра подозревают в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

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