Дачу Януковича на известном украинском курорте превратили в военную базу: как выглядит особняк

Расследования 23:40, 29.07.2020 Обновлено: 23:59, 29.07.2020

Дачу бывшего президента Украины Виктора Януковича в курортном Урзуфе Донецкой области превратили в военную базу полка "Азов".

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Известно, что дом построили для президента-беглеца еще во времена его управления Донецкой областью (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На участке было высажено много сосен, а в море установлены волнорезы. Территория остается закрытой, однако в доме теперь базируются не политики, а солдаты.

Дача Януковича.
Скрин видео

Бывшую совещательную Януковича военные превратили в библиотеку, возле гаража – поставили танки.

Ящики из-под боеприпасов.
Скрин видео

Остались и некоторая мебель от прежнего владельца, а также большой корабельный штурвал. Военные говорят, что Янукович пользовался им для развлечения, в частности, на пьянках.

Библиотека.
Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на беларусском онлайн-аукционе выставили на продаж банковское юридическое дело вместе с копиями паспорта и других документов Виктора Януковича.

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