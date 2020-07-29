Дачу Януковича на известном украинском курорте превратили в военную базу: как выглядит особняк

Дачу бывшего президента Украины Виктора Януковича в курортном Урзуфе Донецкой области превратили в военную базу полка "Азов".

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Известно, что дом построили для президента-беглеца еще во времена его управления Донецкой областью (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На участке было высажено много сосен, а в море установлены волнорезы. Территория остается закрытой, однако в доме теперь базируются не политики, а солдаты.

Дача Януковича. Скрин видео

Бывшую совещательную Януковича военные превратили в библиотеку, возле гаража – поставили танки.

Ящики из-под боеприпасов. Скрин видео

Остались и некоторая мебель от прежнего владельца, а также большой корабельный штурвал. Военные говорят, что Янукович пользовался им для развлечения, в частности, на пьянках.

Библиотека. Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на беларусском онлайн-аукционе выставили на продаж банковское юридическое дело вместе с копиями паспорта и других документов Виктора Януковича.