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23 января • обновлено в 00:05
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"Да хоть убью кого-то!" Скандального судью Бабенко оправдали: подробности и видео

1.4т
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Судью Шестого апелляционного административного суда города Киева Константина Бабенко, которого в декабре прошлого года задержали пьяным за рулем авто, оправдал суд.

Как передает "Слідство.Інфо", 7 декабря Бабенко нарушил ПДД при движении на повороте. По требованию патрульных он не остановился, а пытался скрыться.

Когда его задержали, выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. При общении с полицейскими Бабенко дерзко доказывал, что они не имеют права его задерживать. "Та хоть и убью кого-то, не имеете права", – утверждал он.

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"Мы увидели, что судья пытался оттолкнуть правоохранителей, утверждал, что его надо "отпустить домой" и настаивал, что патрульные не имеют права его задерживать. В качестве аргумента Бабенко приводил утверждение о том, что он судья и имеет неприкосновенность. По просьбе патрульных удостоверить свою личность Бабенко отреагировал достаточно бурно: "Да хоть я убью кого-то сейчас, не имеете права! Затем устанавливайте!" – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве "повязали" экс-главу ГАИ Александра Ершова за вождение в нетрезвом состоянии.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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