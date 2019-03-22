Cуд в России вынес приговор узнику Кремля Грибу

Российский суд в Ростове-на-Дону вынес окончательное решение по делу украинского узника Кремля Павлу Грибу. Он постановил приговорить его к шести годам лишения свободы в колонии за якобы призывы к теракту в Сочи.
Приговор был оглашен на заседании 22 марта. Указанный срок для незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинца требовала прокуратура.
Напомним, что 21 марта Гриб выступил с последним словом в суде. В нем он опроверг свою вину в якобы принуждении россиянки Татьяны Ершовой к теракту. Кроме того, узник Кремля назвал российский режим бандитами и убийцами. Обращение парень закончил словами: "Слава Украине!" и "Слава украинской нации".
Павел Гриб
Укринформ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павла Гриба похитили в Беларуси в сентябре 2017 года. ФСБ официально заявила, что украинец обвиняется в терроризме.
У заключенного были язвы на шее и лице, когда он встречался с консулами. Кроме того, он жаловался на боли в желудке.
В апреле Игорь Гриб, отец Павла, рассказал, что в СИЗО не реагировали на жалобы сына и не предоставляли ему медицинскую помощь, хотя состояние здоровья сильно ухудшилось. 3 июля суд в Ростове-на-Дону продлил ему арест до 20 декабря.
В июле также появилась информация, что Гриба жестоко избили заключенные и отобрали у него все вещи и лекарства.
В конце 2018 года политузник практически потерял зрение, у него сильно ухудшилась память.
В январе 2019 года Павел Гриб заявил, что в ходе следствия к нему применялось физическое насилие.
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