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Cуд в России вынес приговор узнику Кремля Грибу

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Российский суд в Ростове-на-Дону вынес окончательное решение по делу украинского узника Кремля Павлу Грибу. Он постановил приговорить его к шести годам лишения свободы в колонии за якобы призывы к теракту в Сочи.

Приговор был оглашен на заседании 22 марта. Указанный срок для незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинца требовала прокуратура.

Напомним, что 21 марта Гриб выступил с последним словом в суде. В нем он опроверг свою вину в якобы принуждении россиянки Татьяны Ершовой к теракту. Кроме того, узник Кремля назвал российский режим бандитами и убийцами. Обращение парень закончил словами: "Слава Украине!" и "Слава украинской нации".

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Павел Гриб

Павел Гриб

Укринформ

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Персона
Павел Гриб
Место
Украина
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вованов вован
вованов вован
Да нах России этот гнилой малолетка. Пинка под зад, указ о помиловании в связи с прыщами и на Украину к папе с мамой, да за Героем и Мандатом. И пусть потом рассказывает для укроСМИ, как он авторитетов в камере строил, заставляя тех кричать до изнеможения про Славу, а вертухаи ему по утрам хором пели Щеню.
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