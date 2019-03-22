Cуд в России вынес приговор узнику Кремля Грибу

Российский суд в Ростове-на-Дону вынес окончательное решение по делу украинского узника Кремля Павлу Грибу. Он постановил приговорить его к шести годам лишения свободы в колонии за якобы призывы к теракту в Сочи.

Приговор был оглашен на заседании 22 марта. Указанный срок для незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинца требовала прокуратура.

Напомним, что 21 марта Гриб выступил с последним словом в суде. В нем он опроверг свою вину в якобы принуждении россиянки Татьяны Ершовой к теракту. Кроме того, узник Кремля назвал российский режим бандитами и убийцами. Обращение парень закончил словами: "Слава Украине!" и "Слава украинской нации".

Павел Гриб Укринформ

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