Оперативные данные группы ИС за период с 7-го по 17-е апреля 2020 года.

В указанный период, вооружённые формирования оперативной группировки российский оккупационных войск на Донассе продолжили нанесения огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. Уровень их интенсивности остался на прежнем высоком уровне. Всего в этот период подразделения оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили 73 огневых налётов (за прошлый отчётный период таковых фиксировалось — 101). При этом противник использовал автоматическое стрелковое вооружение, ручные и станковые гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты, штатное вооружение боевых бронированных машин (ББМ), в основном БМП и БТР, а так же 120/82-мм минометы, что подпадает под ограничения, согласно положений минских договорённостей.

Огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Хутор Вольный, Новолуганское, Новоташковское, Луганское, Голубовское, Крымское, Новоалександровка, Калиново, Новозвановка, Попасная, Новгородское, Красногорловка, Старомихайловка, Павлополь, Авдеевка, Славное, Пески, Новомихайловка, Марьинка, Опытное, Старогнатовка, Орехово, Богдановка, Гнутово, Тарамчук, Каменка, Пищевик, Водяное и Широкино.

Кроме того, командование оккупационной группировки продолжало активное ведение воздушной разведки с применением БПЛА для выявления изменений в боевых порядках Объединенных сил (ОС). Всего в указанный период, визуально, а так же средствами радиолокационного контроля группировки ОС было зафиксировано 15 разведывательных пролетов БПЛА противника в т.ч. 6 пролетов БПЛА типа "Орлан-10", выполненных в воздушном пространстве над линией соприкосновения и боевыми порядками ОС на оперативно-тактическую глубину. Особое внимание командование группировки противника сосредоточило на вскрытии системы управления ОС, уточнения оперативной обстановки, а также выявления изменений в боевых порядках и местонахождения резервов Объединенных сил. Так же, часть пролётов БПЛА противника была связана с контролем качества маскировки позиций собственных войск.

Вместе с этим, противник так же применил БПЛА для бомбардировки позиций подразделений ОС. Так, 7-го апреля с.г. противник использовал портативный БПЛА (типа квадрокоптер) для сбрасывания осколочных боеприпасов типа ВОГ-17 по позициям Объединенных сил в районе н.п. Красногоровка.

В ходе отчётного периода, артиллерийские подразделения и расчеты ПВО противника, выделенные в состав "Дежурных" сил и средств, постоянно находились в состоянии повышенной боевой готовности. С ними практически ежедневно проводились практические тренировки по управлению огнем, выявлению и сопровождению воздушных целей, отражению внезапных воздушных ударов, а также развертыванию и выходу на передовые огневые позиции для нанесения огневых ударов по позициям подразделений Объединенным силам.

В течение отчётного периода, в связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией в частях и подразделениях оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе было приостановлено проведение занятий по боевой и оперативной подготовке.

Однако, вместе с тем, с подразделениями и частями оперативной группировки российских оккупационных войск в сфере повышения уровня боеспособности, были проведены следующие мероприятия:

9-10 апреля с.г. в частях и подразделениях оперативной российской оккупационной группировки была проведена плановая смена радиоданных в радиосетях и линиях радиосвязи тактического звена системы управления и оповещения для недопущения утечки информации и обеспечения скрытого управления войсками;

9-го апреля с.г. согласно единого плана Южного ВО ВС РФ в рамках "Единого дня специалиста связи" в частях и подразделениях группировки противника проведена радиотренировка в сетях системы связи и оповещения. В ней принимали участия узлы связи командных пунктов , а так же была проведена проверка и настройка каналов связи УКВ радиостанций;

На протяжении отчётного периода личным составом оккупационной группировки проводились работы по укреплению инженерно-фортификационных сооружений, усовершенствованию и маскировке передовых позиций, а также одиночных мест укрытия для личного состава и боевой техники;

Так же, в частях и подразделениях группировки проводились активные работы по сезонному обслуживанию боевой техники и вооружения.

В указанный период командованием оккупантов "подтверждено" заражение личного состава оккупационной группировки на COVID-19 в количестве минимум 3-х человек:

1АК – 3 омсп (Горловка) 1 в/с;

2АК – 6 омсп (Кадеевка) 2 в/с.

В реальности — количество заболевших в частях и подразделениях оккупационной группировки значительно больше. Все они числятся больными "пневмонией" или "ОРВИ".

Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию и подтвержденные случаи заражения на COVID-19, в частях и подразделениях оперативной группировки российских оккупационной группировки на протяжении отчётного периода продолжалась подготовка личного состава к военному параду приуроченному к 75-ой годовщины Дня Победы (9 мая).

С целью предотвращения выявления фактов нарушения Минских договоренностей продолжаются случаи препятствию личным составом частей и подразделений группировки противника работе СММ ОБСЕ. Вооруженные формирования оккупантов в очередной раз отказали патрулю СММ ОБСЕ в проезде на временно оккупированную территорию в районе населенных пунктов: Смелое, Хорошее, Новоселовка, Оленовка, Стила, Новогригорьевка, Станица Луганская, Верхнешироковское, Горловка.

Кроме того, 9-го апреля с.г. вооруженными формированиями группировки ВС РФ с применением стрелкового оружия был уничтожен БПЛА СММ ОБСЕ, выполнявший мониторинговый полёт в районе н.п.Петровское. Так же, противник активно использует средства РЭБ для создания помех для БПЛА СММ ОБСЕ во время наблюдательных полетов.

В указанный период подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 6 человек:

1АК – 1 омсп (Кальмиусское ) 1 в/с, 3 омсбр (Горловка) 1 в/с;

2АК – 2 омсбр (Луганск) 1в/с, 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с, 6 омсп (Кадеевка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.

Для обеспечения повседневной деятельности частей и подразделений оперативной группировки российских оккупационных войск на протяжении отчётного периода с территории России было доставлено не менее 21 наливных и "сухих" железнодорожных вагонов, около 1300 тонн ГСМ (в основном через жд.ст.Ровеньки).

Командование и личный состав так называемой "3-й омсбр" продолжает распространять среди жителей Горловки некие "слухи" о предстоящей "бомбардировке города укро-карателями". Причём, в большинстве случаев фигурируют, как некие "американские дроны", так и "практически достоверные сведения разведки".

Органами военной контрразведки оккупационной группировки российских войск проводится расследование некоего "установленного факта" де-маскировки и разглашения сведений, содержащих военную тайну — о яко бы наличии и местах дислокации в Киевском р-не г.Донецка материальной части ряда артиллерийских подразделений из состава так называемого "1-го АК НМ ДНР".

Командование "2-го АК НМ ЛНР" констатирует "низкую эффективность" санитарно-карантинных меропритий предпринимаемых командованием ряда подчинённых подразделений и частей с целью выявления и изоляции заболевших короновирусом "военнослужащих". Речь, прежде всего идёт о 6-м омсп и ряде подразделений 2-й омсбр. Так же, наиболее "проблемными" в этом отношении обозначены подразделения, дислоцированные в районе Первомайска.