Cкандал в Генштабе из-за "реинтеграции с Л/ДНР": полковника отстранили от должности

Полковник Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев, который сделал скандальное заявление о возможности "реинтеграции" украинской армии с террористами "Л/ДНР" отстранен от должности.

Такое решение было принято после назначения служебного расследования начальником Генерального штаба ВСУ, сообщается на официальной странице Военной службы правопорядка ВСУ в Facebook.

"На время проведения служебного расследования начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", – говорится в заявлении.

Также резонансный инцидент в своем блоге прокомментировал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал фото с встречи с ветеранами, в которой также участвовал сам Ноздрачев.

Алексей Ноздрачев LIGA.net

"На встрече с ветеранами относительно интервью полковника Алексея Ноздрачева заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Сергей Наев изложил информацию, что согласно решению начальника Генштаба генерал-полковника Руслана Хомчака данное должностное лицо отозвано из отпуска и отстранено от выполнения должностных обязанностей начальника Управления ГВС", – отметил Штефан.

"Проводится служебное расследование, в ходе которого будут установлены причины, побудившие полковника Ноздрачева к таким высказываниям. О результатах расследования будет сообщено официально", – процитировал офицер слова Наева.

Алексей Ноздрачев и Сергей Наев Facebook Штирлиц – блог

Как сообщал OBOZREVATEL:

выступая на круглом столе, Ноздрачев заявил, что ВСУ готовы реинтегрироваться с российскими оккупантами и террористами "Л/ДНР", но этому мешают ветераны.

Его слова вызвали волну возмущения среди защитников Украины и патриотов.

Тем временем в Генштабе ВСУ подчеркнули, что заявление Ноздрачова не является официальной позицией военного ведомства.

Сам Ноздрачев сначала заявил, что его слова вырвали из контекста, а затем записал видеообращение с извинениями.

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