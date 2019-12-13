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13 декабря • обновлено в 16:18
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Cкандал в Генштабе из-за "реинтеграции с Л/ДНР": полковника отстранили от должности

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Полковник Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев, который сделал скандальное заявление о возможности "реинтеграции" украинской армии с террористами "Л/ДНР" отстранен от должности.

Такое решение было принято после назначения служебного расследования начальником Генерального штаба ВСУ, сообщается на официальной странице Военной службы правопорядка ВСУ в Facebook.

"На время проведения служебного расследования начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", – говорится в заявлении.

Также резонансный инцидент в своем блоге прокомментировал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал фото с встречи с ветеранами, в которой также участвовал сам Ноздрачев.

Алексей Ноздрачев

Алексей Ноздрачев

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"На встрече с ветеранами относительно интервью полковника Алексея Ноздрачева заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Сергей Наев изложил информацию, что согласно решению начальника Генштаба генерал-полковника Руслана Хомчака данное должностное лицо отозвано из отпуска и отстранено от выполнения должностных обязанностей начальника Управления ГВС", – отметил Штефан.

"Проводится служебное расследование, в ходе которого будут установлены причины, побудившие полковника Ноздрачева к таким высказываниям. О результатах расследования будет сообщено официально", – процитировал офицер слова Наева.

Алексей Ноздрачев и Сергей Наев

Алексей Ноздрачев и Сергей Наев

Facebook Штирлиц – блог

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Анатолий Штефан Сергей Наев Руслан Хомчак
Место
Украина
Тег
Генеральный штаб ВСУ
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