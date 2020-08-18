В украинской разведке назвали поездку наемников ЧВК Вагнера в Беларусь спецоперацией России

В Главном управлении разведки Минобороны Украины опровергли информацию о причастности СБУ к операции по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил глава ГУР Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что фейк заранее был подготовлен российской стороной, а про поездку наемников в другую страну российские силовики не могли не знать.

"Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб. Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов.

Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск", – сказал Буданов.

Он отметил, что ЧВК на самом деле работает в прямом подчинении силовым структурам России и "никогда не действует без их разрешения или координации, даже если выполняют "частные" заказы".

Руководитель Главного управления разведки напомнил, что еще 6 августа подробная фейковая версия о якобы причастности Службы безопасности Украины к появлению "вагнеровцев" в Минске появилась в российском издании "Комсомольская правда". Как сказал военный, версию подготовили российские спецслужбы.

"То есть, уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытки повлиять на результаты выборов", – подчеркнул Буданов.

Он добавил, что параллельно эту версию в украинском публичном пространстве стали поддерживать "некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими".

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" Службой безопасности Украины наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, а также копии документов военного.