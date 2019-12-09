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9 декабря • обновлено в 16:24
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"Из "ЛНР" – в Сирию": ЧВК "Вагнера" проговорилась об оккупации Донбасса

3.4т
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Наемники из российской "ЧВК Вагнера" в одном из своих пабликов признались, что участвовали в оккупации Донбасса, а сразу оттуда поехали на войну в Сирии.

Скриншот их переписок опубликовал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Хроники "гражданской" войны... ЧВК "Вагнера", участие в боевых действиях на оккупированном Донбассе, выход, Сирия", – отметил он.

В частности, в скандальной переписке террористы признались, что "Вагнер" уходил в Сирию в очень большой спешке прямо с украинского Донбасса.

"ЧВК Вагнера"

"ЧВК Вагнера"

"Трибун"

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"Вышли из "ЛНР", два-три дня на оформление документов, потом погрузка на БДК и вперед. Так что, наверное, решение действительно было быстрым. До этого даже разговоров никаких не было про Сирию", – пишет один из боевиков.

А еще один военный преступник признался, что его переманили в Сирию, пообещав большую зарплату, чем на Востоке Украины.

"Осенью 2015, когда началась Сирия, предложили туда, типа, что ты в "ДНР" за копейки сидишь, давай в частный сектор, если хочешь", – разоткровенничался оккупант.

В "ЧВК Вагнера" признались в оккупации Донбасса

В "ЧВК Вагнера" признались в оккупации Донбасса

Facebook Штирлиц - блог

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в сети опубликовали видео, на котором военные наемники "ЧВК "Вагнера" с особой жестокостью убили и расчленили человека в Сирии.

  • В жестокой казни принимал участие террорист "ЧВК Вагнера" Станислав Дычко. Он также воевал в рядах оккупантов "ДНР" против Украины на Донбассе.

  • Позже стало известно имя еще одного палача-наемника – это Владислав Апостол, гражданин РФ и Республики Молдова. Он также воевал на стороне оккупантов на Донбассе.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Конфликт в Сирии
Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия
Тег
ЧВК Вагнер
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Многие - верят.
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Junio Van
Junio Van
мля, чем лохлов кормят! ))
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Junio Van, да кормят русню, причем с лопат!
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