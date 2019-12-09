"Из "ЛНР" – в Сирию": ЧВК "Вагнера" проговорилась об оккупации Донбасса

Наемники из российской "ЧВК Вагнера" в одном из своих пабликов признались, что участвовали в оккупации Донбасса, а сразу оттуда поехали на войну в Сирии.

Скриншот их переписок опубликовал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Хроники "гражданской" войны... ЧВК "Вагнера", участие в боевых действиях на оккупированном Донбассе, выход, Сирия", – отметил он.

В частности, в скандальной переписке террористы признались, что "Вагнер" уходил в Сирию в очень большой спешке прямо с украинского Донбасса.

"ЧВК Вагнера" "Трибун"

"Вышли из "ЛНР", два-три дня на оформление документов, потом погрузка на БДК и вперед. Так что, наверное, решение действительно было быстрым. До этого даже разговоров никаких не было про Сирию", – пишет один из боевиков.

А еще один военный преступник признался, что его переманили в Сирию, пообещав большую зарплату, чем на Востоке Украины.

"Осенью 2015, когда началась Сирия, предложили туда, типа, что ты в "ДНР" за копейки сидишь, давай в частный сектор, если хочешь", – разоткровенничался оккупант.

В "ЧВК Вагнера" признались в оккупации Донбасса Facebook Штирлиц - блог

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети опубликовали видео, на котором военные наемники "ЧВК "Вагнера" с особой жестокостью убили и расчленили человека в Сирии.

В жестокой казни принимал участие террорист "ЧВК Вагнера" Станислав Дычко. Он также воевал в рядах оккупантов "ДНР" против Украины на Донбассе.

Позже стало известно имя еще одного палача-наемника – это Владислав Апостол, гражданин РФ и Республики Молдова. Он также воевал на стороне оккупантов на Донбассе.

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