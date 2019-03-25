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"Чудовище, пропил честь офицера": СБУ обнародовала скандальные факты о беглом Прозорове

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Сбежавший в Россию Василий Прозоров действительно служил в рядах Службы безопасности Украины, однако был уволен оттуда за пьянство на рабочем месте.

Однако это не помешало российской пропаганде подхватить его и использовать как инструмент в дискредитации Украины. Об этом сообщается в комментарии СБУ на официальной странице в Facebook.

Василий Прозоров

Василий Прозоров

Скриншот видео

"Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о "тайных тюрьмах" и тому подобном. Показательно, что Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера", — говорится в нем.

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"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Лишь дело лишь времени", — добавили в украинском ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прозоров рассказал о подпольных тюрьмах, в которых якобы украинские военные совершали убийства. По его словам, одна из таких "тюрем" располагалась на мариупольском аэродроме. Также свои тюрьмы были и у батальона "Азов".

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Место
Украина
Тег
СБУ
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Колобов Макс
Колобов Макс
Дык норм. Для болот самое то. Если бухает значит «наш парень».
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