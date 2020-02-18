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18 февраля • обновлено в 18:08
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Чудом не задел людей! В Харькове рухнул старинный балкон: ЧП попало на видео

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Со здания художественного музея в Харькове рухнул старинный балкон.

Происшествие с памятником архитектуры 20 века обошлось без пострадавших. Момент падения балкона попал на запись видеорегистратора автомобиля, который проезжал рядом, сообщают Факты (чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы).

Произошло это 18 февраля на перекрестке улиц Чернышевской и Жен Мироносиц. Как видно на видео, недалеко от падающей конструкции на тротуаре проходили люди.

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В Харькове рухнул балкон

В Харькове рухнул балкон

Факты

В музее рассказали, что знали об аварийном состоянии балкона еще осенью 2019 года. Тогда под ним повесили предупреждающую надпись, а место оградили специальной лентой.

В Харькове рухнул балкон

В Харькове рухнул балкон

Telegram/h_saltovka

Директор музея Валентина Мызгина сообщила, что ждет решения комисии от управления культуры. От этого будет зависеть судьба балкона - он может быть полностью демонтирован или восстановлен.

В Харькове рухнул балкон

В Харькове рухнул балкон

Факты

Тяжелые обломки конструкции упали на бокс с электротехническим оборудованием "Харьковоблэнерго". Специалисты уже начали его восстанавливать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе на пляже "Ланжерон" рухнула стена строящегося здания. ЧП произошло неподалеку от дельфинария "Немо".

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Харьков
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