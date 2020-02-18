Чудом не задел людей! В Харькове рухнул старинный балкон: ЧП попало на видео

Со здания художественного музея в Харькове рухнул старинный балкон.

Происшествие с памятником архитектуры 20 века обошлось без пострадавших. Момент падения балкона попал на запись видеорегистратора автомобиля, который проезжал рядом, сообщают Факты (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

Произошло это 18 февраля на перекрестке улиц Чернышевской и Жен Мироносиц. Как видно на видео, недалеко от падающей конструкции на тротуаре проходили люди.

В Харькове рухнул балкон Факты

В музее рассказали, что знали об аварийном состоянии балкона еще осенью 2019 года. Тогда под ним повесили предупреждающую надпись, а место оградили специальной лентой.

В Харькове рухнул балкон Telegram/h_saltovka

Директор музея Валентина Мызгина сообщила, что ждет решения комисии от управления культуры. От этого будет зависеть судьба балкона - он может быть полностью демонтирован или восстановлен.

В Харькове рухнул балкон Факты

Тяжелые обломки конструкции упали на бокс с электротехническим оборудованием "Харьковоблэнерго". Специалисты уже начали его восстанавливать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе на пляже "Ланжерон" рухнула стена строящегося здания. ЧП произошло неподалеку от дельфинария "Немо".

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