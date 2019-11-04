"Превращают в военный форпост": Чубаров раскрыл подлую аферу России в Крыму

Все положительные изменения, которые Россия пытается воплощать в оккупированном Крыму, направлены на его превращение в военный форпост.
Об этом в интервью "Апострофу" заявил представитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он добавил, что страна-агрессор пытается заселить на захваченную территорию как можно больше своих силовиков.
"Изменения заметны – это строительство дорог, крупных объектов, жилья. Но все это связано с преобразованием Крымского полуострова в военный форпост. Жилье часто строится для сотрудников карательных органов, особенно в Джанкое, под Евпаторией, в Симферополе и Севастополе. Они стараются максимально поселить в Крыму граждан России", – сказал Чубаров.
Оккупация Крыма
ВВС
По его словам, таким образом оккупанты вытесняют крымских татар. И чтобы кардинально сменить ситуацию, они идут на максимально радикальные меры. Поэтому захватчики не только целенаправленно переселяют военных и сотрудников карательных органов с семьями, но и способствуют переселению гражданского населения. Они даже создали специальные программы по кредитованию и оказанию помощи в обустройстве при переезде.
Как сообщал OBOZREVATEL, также Чубаров заявил, что оккупированный Россией Крым стал все больше напоминать СССР последних годов своего существования. Это вызывает отчаяние даже у тех, кто являлся сторонником российского вторжения на украинский полуостров.
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