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4 ноября • обновлено в 14:03
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"Превращают в военный форпост": Чубаров раскрыл подлую аферу России в Крыму

1.5т Читать материал на украинском

Все положительные изменения, которые Россия пытается воплощать в оккупированном Крыму, направлены на его превращение в военный форпост.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил представитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он добавил, что страна-агрессор пытается заселить на захваченную территорию как можно больше своих силовиков.

"Изменения заметны – это строительство дорог, крупных объектов, жилья. Но все это связано с преобразованием Крымского полуострова в военный форпост. Жилье часто строится для сотрудников карательных органов, особенно в Джанкое, под Евпаторией, в Симферополе и Севастополе. Они стараются максимально поселить в Крыму граждан России", – сказал Чубаров.

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По его словам, таким образом оккупанты вытесняют крымских татар. И чтобы кардинально сменить ситуацию, они идут на максимально радикальные меры. Поэтому захватчики не только целенаправленно переселяют военных и сотрудников карательных органов с семьями, но и способствуют переселению гражданского населения. Они даже создали специальные программы по кредитованию и оказанию помощи в обустройстве при переезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Чубаров заявил, что оккупированный Россией Крым стал все больше напоминать СССР последних годов своего существования. Это вызывает отчаяние даже у тех, кто являлся сторонником российского вторжения на украинский полуостров.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинские патриоты обходят Крым далеко стороной и на цыпочках, это не Донбасс там могут и на атомы разложить.
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Питон Каа
Питон Каа
Не видать больше Чубарову Крыма, как своих ушей. Да и хрен с ним, не жаль.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Изменения заметны – это строительство дорог, крупных объектов, жилья. Но все это связано с преобразованием Крымского полуострова в военный форпост. Жилье часто строится для сотрудников карательных органов, особенно в Джанкое, под Евпаторией, в Симферополе и Севастополе. Они стараются максимально поселить в Крыму граждан России", – сказал Чубаров." Строительство дорог и жилья - страшная подлость. Поэтому Украина и в Крыму не строила, и у себя не строит. А на счёт "максимально поселить в Крыму граждан России" - так в Крыму ВСЕ граждане России
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семенов Александр
семенов Александр
Кристина Стефанова, Кстати сам Чубаров ,тоже гражданин РОССИИ
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